La saga de Lionel Messi 'me ha puesto triste', dice Joan Laporta mientras el presidente del Barcelona le dice a la leyenda del club 'ojalá nos volvamos a encontrar'

Laporta le dijo a La2CAT que lamenta cómo se fue Messi, pero añadió: "Soy un fan del Barça y por encima de todo está la institución." Admitió haber hablado con el ocho veces ganador del Balón de Oro solo una vez en los últimos cuatro años, y agregó: "Nos llamamos en su cumpleaños cuando se fue. Alejandro (Echevarria) nos puso en contacto. Fue una conversación afectuosa, aunque no ha tenido consecuencias y el tema me ha dejado triste."

Messi recientemente regresó a Barcelona para un recorrido secreto del recién renovado Camp Nou. Se ha sugerido desde hace un tiempo que se organizará un partido amistoso que le permitirá pisar el campo en ese icónico lugar una última vez.

Laporta, que también ha hablado de una estatua que inmortalizará a Messi, añadió sobre un hijo pródigo que regresa a su hogar deportivo espiritual: "[Él vino] con algunos amigos de la selección nacional y Pepe Costa, vieron la luz aquí, decidieron venir, el jefe de seguridad llamó al coordinador del estadio y entraron al estadio.

"En 125 años de la historia del club, el momento de Messi es uno de los más gloriosos, si no el más glorioso, debe tener reconocimiento. Es alguien vinculado al Barça que tiene más proyección, ha dado mucho al Barça y el Barça le ha dado mucho a él. Ojalá nos reencontremos. Depende de la otra parte, estoy dispuesto a arreglar cualquier cosa... con un homenaje, una estatua."