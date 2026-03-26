La Roma y las participaciones de los Friedkin: los giallorossi o el Everton corren el riesgo de quedarse fuera de Europa

La Roma y el Everton no pueden jugar en la misma competición europea. El motivo es uno solo: ambos clubes tienen el mismo propietario, el magnate estadounidense Dan Friedkin. Y la UEFA es inflexible: la multipropiedad va en contra del reglamento. O mejor dicho, dos clubes con el mismo propietario pueden jugar en Europa, pero no pueden enfrentarse bajo ningún concepto. Y desde este punto de vista, el riesgo para la próxima temporada es real. Basta con echar un vistazo a las clasificaciones de la Serie A y la Premier League. La Roma ocupa actualmente el sexto puesto, en la zona de la Europa League, pero con la ambición de recuperar los tres puntos de diferencia con el Como y clasificarse para la Champions. El Everton, por su parte, es octavo con 46 puntos, en puestos de Conference League, empatado a puntos con el Brentford, séptimo. Pero la Europa League está a dos goles de distancia (la diferencia con el Brentford) y la copa más importante está a solo tres puntos, con el Liverpool quinto con 49. Según informa Repubblica, si ambos clubes se clasificaran para la misma competición al final de la temporada, uno de los dos quedaría fuera.



