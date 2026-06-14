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La Roma tiene 40 millones listos para Greenwood y negocia con el Marsella. Quiere cerrar el fichaje antes del 30 de junio

Roma
Fichajes
Marsella
M. Greenwood

Los giallorossi preparan la oferta para una cesión con opción de compra obligatoria.

Mason Greenwood es el principal objetivo para la delantera de la Roma. Los giallorossi, que han anunciado la llegada de Tony D'Amico como nuevo director deportivo —asumirá el cargo el 1 de julio—, ya planifican los movimientos necesarios para dotar a Gasperini de un equipo capaz de competir en liga y en la Liga de Campeones.

El extremo del Marsella encabeza la lista de deseos de los giallorossi y, según el Corriere dello Sport, aguarda una oferta formal de los Friedkin.

La Roma prepara una oferta para convencer al Marsella antes de la próxima semana.

  • CERRAR ANTES DE FINALES DE JUNIO

    Greenwood aguarda la llamada de la Roma. Los giallorossi iniciaron hace tiempo las conversaciones con el padre y agente del jugador, pero saben que, cuanto más se alargue la negociación, mayor es el riesgo de que otros equipos se sumen.

    El futbolista se muestra receptivo y la Roma quiere avanzar en los próximos días para cerrar el acuerdo antes de fin de mes, también para aprovechar la necesidad del Marsella de vender antes del 30 de junio tras quedarse fuera de la próxima Liga de Campeones.

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  • LA OFERTA DE LA ROMA

    La Roma no pagará los 55 millones que pide el Marsella, una cifra que considera excesiva. Los Friedkin preparan una propuesta: 40 millones más bonificaciones y un porcentaje de una futura reventa.

    La idea es una cesión de 5 millones, con obligación de compra de 25 y un bonus de 10 al primer partido.

  • EL PORCENTAJE DEL MANCHESTER UNITED

    En las negociaciones por Greenwood, el Marsella debe pagar al Manchester United el 40 % de lo que recaude por suventa, según lo acordado en 2024.