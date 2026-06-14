La Roma tiene 40 millones listos para Greenwood y negocia con el Marsella. Quiere cerrar el fichaje antes del 30 de junio

Mason Greenwood es el principal objetivo para la delantera de la Roma. Los giallorossi, que han anunciado la llegada de Tony D'Amico como nuevo director deportivo —asumirá el cargo el 1 de julio—, ya planifican los movimientos necesarios para dotar a Gasperini de un equipo capaz de competir en liga y en la Liga de Campeones.

El extremo del Marsella encabeza la lista de deseos de los giallorossi y, según el Corriere dello Sport, aguarda una oferta formal de los Friedkin.

La Roma prepara una oferta para convencer al Marsella antes de la próxima semana.