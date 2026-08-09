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La Roma se fija en un sorprendente atacante del Chelsea como plan B tras fracasar su intento por Alejandro Garnacho
La Roma se lanza a por Gittens tras el rechazo de Garnacho
La Roma se ha quedado frustrada en su búsqueda de talento ofensivo este verano, especialmente después de ver cómo su objetivo principal, Garnacho, se le escapaba. La Roma había sido considerada la gran favorita para hacerse con la firma del internacional argentino una vez que el Chelsea lo puso en el mercado, pero el extremo finalmente optó por unirse al Aston Villa en una cesión inicial de una temporada.
Con la puerta de Garnacho completamente cerrada, el director deportivo de la Roma, Tony D’Amico, ha identificado a Gittens como una alternativa viable para reforzar la creatividad del club, según La Gazzetta dello Sport, vía Tuttomercato. El internacional inglés en categorías inferiores se encuentra en una situación similar a la de Garnacho en Stamford Bridge, tras haber tenido dificultades para afianzarse en un puesto de titular durante su temporada de debut. La información sugiere que la Roma podría explorar una cesión por la ex promesa del Borussia Dortmund.
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La búsqueda desesperada de creatividad de Gasperini
Se dice que Gasperini está presionando a la cúpula de la Roma para cerrar un acuerdo por un atacante de banda izquierda antes de que la temporada arranque contra la Fiorentina el 24 de agosto. El técnico busca un jugador creativo que pueda irse hacia dentro desde la banda, generar superioridades numéricas y mantener una alta intensidad en la presión. La búsqueda de un talento de élite para las bandas forma parte de una remodelación ofensiva más amplia en el Stadio Olimpico, donde el club busca dar continuidad al impresionante cuarto puesto de la pasada temporada.
¿Va a cambiar el Chelsea su postura sobre Gittens?
Después de llegar al Chelsea el verano pasado en un traspaso de 52 millones de libras, Gittens afrontó una complicada temporada de debut, marcada por un rendimiento irregular y una grave lesión en los isquiotibiales. El jugador de 22 años solo logró un gol y cinco asistencias en 27 partidos antes de quedar descartado. Aunque el Daily Mail informó en junio de que el club pretendía mantener la paciencia con su desarrollo, esa postura podría cambiar Xabi Alonso gastó una cifra récord de 117 millones de libras para fichar al atacante de banda izquierda Morgan Rogers, procedente del Aston Villa.
Gittens se quedó sin jugar, como suplente no utilizado, en la reciente victoria del Chelsea por 3-0 sobre el AC Milan en pretemporada, lo que pone de relieve su delicada posición en la plantilla. Sin fútbol europeo que ofrecer como oportunidad de rotación esta temporada, el club londinense podría estar más inclinado a autorizar una salida para facilitar su desarrollo.
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Obstáculos financieros y objetivos alternativos
A pesar de sus ambiciosos planes, la Roma debe sortear importantes obstáculos financieros para completar su campaña de fichajes. El club ha enfriado su interés por Antonio Nusa, del RB Leipzig, ya que la valoración de 60 millones de euros del conjunto alemán se consideró demasiado elevada. Con ese precio resultando prohibitivo, la Roma ha dirigido su atención hacia una opción más asequible en Malick Fofana, del Lyon. El belga está muy bien valorado pese a una temporada marcada por las lesiones y, aunque el Lyon se mantiene firme en torno a los 45 millones de euros, la Roma espera negociar una cantidad inferior. A medida que se acerca el cierre del mercado, la presión aumenta sobre D’Amico para conseguir los refuerzos que Gasperini ha pedido.
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