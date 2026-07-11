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La Roma se fija en el extremo del Nottingham Forest tras el fracaso del fichaje de Mason Greenwood
La Roma se fija en el extremo del Forest
Según La Gazzetta dello Sport, la Roma ha descartado a Greenwood y ahora busca refuerzos en las bandas. El club italiano prefiere no entrar en una subasta por el delantero inglés, quien, se informa, fichará por el Fenerbaçe. El director deportivo, Tony D'Amico, ya trabaja para contratar al extremo del Forest, Ndoye, tras su buen Mundial con Suiza.
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La junta rechaza las exigencias desmesuradas
La directiva consideró desde el principio que fichar a Greenwood era muy arriesgado, debido a su alto coste —50 millones de euros (43 millones de libras)— y a los largos plazos. Tras descartar otras opciones, como Pepe, del Oporto, la Roma aceleró las conversaciones para contratar a Ndoye, cuyo valor habría bajado ligeramente, lo que fortalece la posición negociadora del club.
Estrategia táctica de Gasperini
La llegada de Ndoye al Olímpico completa el puzle táctico de Gian Piero Gasperini y se ve como el complemento ideal de Paulo Dybala en ataque. Según la Gazzetta, la Roma negocia además la renovación de Dybala y Zeki Celik, y solo falta una reunión con los agentes de Lorenzo Pellegrini.
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Los preparativos de pretemporada ya están en marcha
La Roma iniciará la pretemporada en Trigoria el lunes para preparar la Serie A. La directiva negocia con el agente de Ndoye un contrato de 3,5 millones más bonificaciones antes del cierre del mercado.
Paralelamente, el club valora la posible salida del centrocampista ofensivo Matías Soule, por quien el Sunderland ha mostrado interés.
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