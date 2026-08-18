La Roma ha superado con éxito los últimos obstáculos para asegurarse el fichaje del extremo del Oporto Mora. Según Corriere dello Sport, el conjunto romanista está ultimando los detalles finales de un acuerdo que llevará al prometedor jugador de 19 años a la capital italiana.

El avance llega después de intensas conversaciones entre ambos clubes. La presión decisiva del entrenador Gian Piero Gasperini, junto con la intervención directa de la familia Friedkin, resultó vital para cerrar el traspaso.