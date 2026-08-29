Más informaciones indican que la directiva del Cruzeiro está decidida a retener a su activo más preciado, pese al amplio interés de varios pretendientes del extranjero durante el actual mercado.

Arroyo se ha consolidado como una figura indispensable a las órdenes de Artur Jorge, con siete goles y tres asistencias en 40 apariciones en todas las competiciones esta temporada. Su flexibilidad táctica en ambas bandas y como mediapunta le convierte en un encaje ideal para el sistema de alta intensidad de Gasperini en la capital italiana.