El mercado de fichajes de la Roma aún no ha terminado. Tras el fracaso de las negociaciones por Jamie Leweling, del Stuttgart, y Luiz Henrique, del Zenit San Petersburgo, el director deportivo D'Amico, de acuerdo con Gasperini, está valorando la lista de agentes libres, de la que podría salir el nuevo refuerzo para la banda. Uno de los perfiles más interesantes es el de Krépin Diatta, extremo senegalés diestro, nacido en 1999, que no encontró un acuerdo con el Mónaco para la renovación del contrato que expiró el pasado 30 de junio.
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La Roma piensa en un jugador libre: contactos con Krépin Diatta, ex del Mónaco y del Brujas
Qué jugador es Diatta
Llegado del Brujas en enero de 2021, con el Mónaco ha jugado 143 partidos, con 8 goles y 7 asistencias. Con Senegal, con la que ha jugado 65 partidos, ganó la Copa de África de 2026. Krépin Diatta es un carrilero de banda completa, perfecto para el 3-4-2-1 de Gasperini. Es un jugador predominantemente ofensivo, al que hay que disciplinar desde el punto de vista defensivo.
A quién le gusta Diatta
Diatta está valorando en este momento con sus agentes la mejor solución. Gusta mucho al Marsella y al Crystal Palace, mientras que se ha esfumado la opción Bayer Leverkusen, que ha comprado al Estrasburgo a Guela Doué. También sigue en pie la opción de la Superlig: gusta al Galatasaray y al Trabzonspor. Según La Gazzetta dello Sport, además de Diatta la Roma piensa en Wilfried Zaha, el marfileño ex del Galatasaray cercano a la Roma ya en 2023. Está sin contrato tras el final de su relación laboral con el Charlotte
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