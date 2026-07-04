El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha confirmado el interés del club en Álvarez y ha asegurado que el delantero argentino quiere fichar por el Spotify Camp Nou. Laporta reveló que el Barça ya presentó una oferta oficial y advirtió que no se dejará chantajear por el Atlético.

«Permítanme dejar claro desde el principio que seguimos teniendo un gran respeto por el Atlético», afirmó Laporta. «Los tuits se publicaron antes de que Julián declarara que quiere jugar en un gran equipo; él no mencionó al Barça. Algunos lo interpretaron como una referencia al Barça, y otros no. Nosotros no forzamos esto; fue el propio jugador. Este jugador ya estaba en el punto de mira del Barça antes de fichar por el City, e incluso antes de eso. Entonces no pudimos pagarlo. Ahora hemos hecho una oferta formal.

El Barça puede asumir la operación, pero con lógica deportiva y económica. Marcamos las reglas del mercado. He hablado con el Atlético y les he explicado lo que queremos. Deco presentó una oferta. Sabemos que el jugador quiere venir al Barça desde hace tiempo. Hemos hecho la propuesta con respeto, pero me dijeron que no tenían intención de vender. Mantendremos la oferta el tiempo que consideremos justo. No nos sometemos a su voluntad. Si quieren cerrar el traspaso, estaremos encantados. La oferta no es indefinida».