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La Roma estudia un sorprendente movimiento por el extremo del Arsenal Gabriel Martinelli mientras Gian Piero Gasperini busca refuerzos ofensivos
Gasperini exige savia nueva en el ataque de la Roma
La Roma sigue peinando activamente el mercado para satisfacer las exigencias tácticas de Gasperini. La visión del veterano técnico para su plantilla de la temporada 2026-27 pasa por la incorporación de un atacante diestro capaz de actuar con alta intensidad desde la banda izquierda, un papel que se ha convertido en central en sus sistemas ofensivos a lo largo de los años.
El conjunto giallorosso ha dedicado la mayor parte de la actual ventana de fichajes a evaluar varios perfiles de primer nivel que podrían encajar en este molde. Entre los nombres vinculados con una llegada al Stadio Olimpico figuran el exextremo del Manchester United Mason Greenwood, la joven promesa noruega Antonio Nusa y el internacional argentino Alejandro Garnacho. Sin embargo, pese a estos ambiciosos vínculos y a los distintos niveles de negociación, la Roma no ha logrado alcanzar un acuerdo definitivo por ninguno de estos objetivos.
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Martinelli se perfila como un objetivo prioritario
Según Corriere dello Sport, el director deportivo de la Roma, Tony D’Amico, ha identificado a Martinelli como una alternativa convincente a objetivos anteriores. El internacional brasileño de 25 años se encuentra en una situación incierta en el Emirates a medida que se acerca la nueva temporada. Martinelli entra ahora en los últimos doce meses de su contrato con el Arsenal, y ha habido pocos indicios públicos de que una renovación sea inminente.
La llegada de Christos Tzolis al Arsenal ha complicado aún más el camino de Martinelli hacia el once inicial a las órdenes de Mikel Arteta. Con el internacional griego incorporándose al equipo, Martinelli parece haber perdido posiciones en el orden de preferencias, lo que podría convertirlo en prescindible en el Emirates Stadium. Según se informa, D’Amico está explorando la viabilidad de una operación, sabiendo que la capacidad de Martinelli para meterse hacia dentro desde la izquierda y su definición encajarían perfectamente con las exigencias tácticas de Gasperini.
Los obstáculos financieros y la alternativa de Rodrigo Mora
Aunque la posibilidad de fichar a Martinelli ilusiona a la afición de la Roma, la ingeniería financiera de la operación sigue siendo un obstáculo importante. El Corriere dello Sport señala que es poco probable que el Arsenal deje salir al brasileño por un precio de saldo, pese a su situación contractual. Se estima que haría falta una cantidad de entre 40 y 45 millones de euros para convencer al club de la Premier League de autorizar la venta. Además, las condiciones personales de Martinelli podrían suponer un desafío para la estructura salarial del conjunto giallorosso.
Dada la complejidad de la operación por Martinelli, la Roma trabaja al mismo tiempo en otras vías para asegurarse de que Gasperini no se quede corto de efectivos. Una de las principales alternativas que se barajan es Rodrigo Mora, la estrella emergente del Oporto. Las informaciones del fin de semana sugerían que el conjunto giallorosso está dispuesto a comprar a Mora en propiedad al gigante portugués, al considerarlo una opción más joven y potencialmente más asequible, que además encaja en el perfil técnico solicitado por el técnico.
- AFP
Competencia de Turquía
La Roma no es el único club que sigue de cerca la situación de Martinelli, ya que también se ha materializado el interés de la Superliga turca. Según los informes, el Galatasaray ya ha presentado una oferta de alrededor de 34 millones de libras para hacerse con los servicios del brasileño. Esta enorme oferta del vigente campeón turco pone de relieve la alta demanda que existe por el extremo, aunque sus estadísticas goleadoras recientes hayan bajado.
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