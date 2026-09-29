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¡La Roma dice no! Paulo Dybala y Nahuel Molina, bloqueados para viajar a Argentina para la despedida de Lionel Messi
La Roma prioriza la Serie A por encima del homenaje a Messi
En un movimiento que ha provocado un importante debate a ambos lados del Atlántico, la Roma ha rechazado oficialmente las solicitudes de Dybala y Molina para viajar a su país y asistir a la última aparición de Lionel Messi con la camiseta de Argentina.
El legendario delantero se prepara para poner fin a su histórica carrera internacional en un amistoso organizado especialmente ante Benín, pero dos de sus excompañeros más cercanos no estarán en las gradas del Estadio Monumental para presenciar la ocasión. La postura del club llega pese a los profundos vínculos personales y profesionales que ambos jugadores comparten con la superestrella del Inter Miami, que los llevó a la gloria en el Mundial de Catar.
El gigante italiano emitió un comunicado oficial este martes para aclarar su postura, confirmando que tanto Dybala como Molina deberán permanecer en la base de entrenamiento de Trigoria durante la próxima ventana internacional.
- AFP
La Roma justifica la decisión por motivos «deportivos y logísticos»
La Roma explicó que la decisión no suponía un desaire a Messi, sino más bien una medida necesaria para garantizar que sus jugadores se mantengan en forma ante la exigencia de la Serie A. Según la comunicación oficial del club, "La elección del club se basó en razones deportivas y logísticas, relacionadas con la duración del viaje intercontinental y la cercanía de los compromisos oficiales". Esto se refiere específicamente a su próximo duelo contra el Como, programado apenas cinco días después del partido de Messi en Argentina.
Para Dybala y Molina, el veto es un trago amargo debido a su historia compartida con el capitán de la selección. Dybala, de 32 años, ha compartido el campo con Messi en 18 ocasiones, mientras que Molina, de 28, ha jugado a su lado 53 veces. Ambos fueron piezas clave del equipo que conquistó el título del Mundial de 2022, una victoria que consolidó el legado de Messi y creó un vínculo irrompible entre los jugadores.
Viaje selectivo para los miembros de la plantilla de Scaloni
Curiosamente, la restricción no se aplica a todos los argentinos del club. Mientras Dybala y Molina se quedan en Italia porque no fueron incluidos en la lista de Scaloni para los amistosos, el joven talento Matias Soule ha recibido permiso para viajar. Como Soule fue convocado oficialmente por el seleccionador nacional para participar en los partidos contra Bolivia, Burkina Faso y Benín, la Roma está obligada por la normativa de la FIFA a liberarlo.
A pesar de su postura firme respecto a sus jugadores, la Roma tuvo cuidado de no provocar ninguna fricción diplomática con la Asociación del Fútbol Argentino ni con el propio Messi. El club cerró su comunicado dedicando grandes elogios a la leyenda que se marcha, dejando claro su respeto ante la comunidad futbolística mundial.
En el comunicado se señalaba: "La AS Roma expresa su más profundo respeto por Messi y su extraordinaria carrera, y le desea, tanto a él como a la Federación Argentina, una excelente velada".
- getty
Argentina se prepara para una despedida masiva
En Argentina, los preparativos para la salida de Messi están alcanzando un punto álgido. El partido contra Benín está llamado a ser la pieza central de una celebración de un mes de duración por el impacto del capitán en el país. Scaloni ya ha confirmado que la selección rendirá un homenaje único a su líder, incluido un plan por el que nadie llevará el dorsal 10 durante los amistosos previos al último partido.
Este gesto simbólico garantiza que el icónico número permanezca intacto hasta que el propio jugador lo vista por última vez ante su afición en casa, una muestra de respeto que ha sido respaldada por la cúpula de la AFA.
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