La Roma pierde definitivamente la opción de fichar a Mason Greenwood. El delantero inglés, vinculado en las últimas semanas al equipo giallorosso como prioridad para reforzar el ataque, firma oficialmente con el Fenerbaçe, que se queda con el jugador que ha vestido la camiseta del Olympique de Marsella las dos últimas temporadas.
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La Roma descarta oficialmente el fichaje de Greenwood, quien ya es jugador del Fenerbaçe. ¿Cuánto costó y cuánto recibe el Marsella?
LAS CIFRAS DE LA OPERACIÓN
Tras acordar con Greenwood un contrato hasta 2030 y un salario de 10 millones de euros netos, el F. C. Barcelona ha acelerado las negociaciones con el Marsella para evitar ofertas de Arabia Saudí y del Atlético de Madrid. El fichaje, que costará39 millones de euros en tres años, busca ilusionar a la afición y retar al eterno rival, el Galatasaray. De esa cifra, 12,5 millones irán al Manchester United por su porcentaje de reventa y 3 millones al Getafe.
LA ROMA TOMA MEDIDAS PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA
Así termina la etapa del jugador inglés en Francia, donde con el Marsella jugó 81 partidos, marcó 48 goles y dio 17 asistencias. Tras descartar esta opción, la Roma evalúa a Alejandro Garnacho (Chelsea), Crysencio Summerville (Leeds) y Diego Moreira (Estrasburgo).
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