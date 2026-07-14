Tras acordar con Greenwood un contrato hasta 2030 y un salario de 10 millones de euros netos, el F. C. Barcelona ha acelerado las negociaciones con el Marsella para evitar ofertas de Arabia Saudí y del Atlético de Madrid. El fichaje, que costará39 millones de euros en tres años, busca ilusionar a la afición y retar al eterno rival, el Galatasaray. De esa cifra, 12,5 millones irán al Manchester United por su porcentaje de reventa y 3 millones al Getafe.