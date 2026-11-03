Una Roma de no creer. Brillante, atrevida y dominante en la primera parte; incomprensible, asustada y finalmente derrotada en la segunda. Otra remontada en contra que complica sus planes de clasificación. En Old Trafford, ante un Manchester United que llevaba 10 partidos sin ganar, cae por 3-2 tras una primera mitad espectacular, que cerró con dos goles de ventaja gracias a Soulé y al penalti de Malen. En la segunda parte, entre el cansancio y el asedio del United, se apaga la luz. Y los errores individuales salen caros.

En los primeros 45 minutos solo se oye a los aficionados de la Roma, porque el equipo muestra su mejor versión, la del campeonato. Llegan dos goles: el de Soulé, tras un pase brillante de Mora, y el de Malen, que transforma el penalti señalado por mano de Heaven en un disparo de Soulé, a los que hay que sumar al menos otras tres ocasiones claras. El United está lento y nervioso, y su ataque se resume en un disparo de Mainoo bien detenido por Vasquez, el tercer portero, convertido en titular por las lesiones de Svilar y Gollini, este último de baja por un problema de espalda.

La segunda parte es otra historia: el United se lanza al ataque y la Roma, con Pisilli en el campo en lugar de Mora, ya no consigue salir a la contra. Cunha provoca con astucia el penalti que reabre el partido (Vasquez detiene el primer lanzamiento de Bruno Fernandes desde los once metros, pero Cristante entra en el área antes del disparo y el portugués no falla en su segundo intento, engañando al colombiano). Un minuto después, Mbeumo estrella el balón en los dos postes y hace temblar a la Roma. Se juega en una sola portería y el United marca dos goles en 3 minutos, ambos de Cunha: el primero llega tras un error de Balerdi, que no alcanza el balón y le regala al brasileño la ocasión de hacer el 2-2; en el segundo, el ex del Atlético de Madrid sorprende de nuevo a Vasquez por el primer palo. En los minutos finales, Cunha es expulsado por doble amarilla (la primera, por quitarse la camiseta tras su gol; la segunda, por una dura entrada sobre Balerdi). El asalto final de la Roma no da resultado. Gana el United y la Roma sufre otra remontada en contra.