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Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Traducido por

La Roma, de forma increíble: se pone 2-0, pero pierde 3-2 ante el Manchester United. Decide un doblete de Cunha

Manchester United vs Roma
Manchester United
Roma
Liga de Campeones

La Roma vuelve a sufrir una remontada y solo juega una parte

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Una Roma de no creer. Brillante, atrevida y dominante en la primera parte; incomprensible, asustada y finalmente derrotada en la segunda. Otra remontada en contra que complica sus planes de clasificación. En Old Trafford, ante un Manchester United que llevaba 10 partidos sin ganar, cae por 3-2 tras una primera mitad espectacular, que cerró con dos goles de ventaja gracias a Soulé y al penalti de Malen. En la segunda parte, entre el cansancio y el asedio del United, se apaga la luz. Y los errores individuales salen caros.

En los primeros 45 minutos solo se oye a los aficionados de la Roma, porque el equipo muestra su mejor versión, la del campeonato. Llegan dos goles: el de Soulé, tras un pase brillante de Mora, y el de Malen, que transforma el penalti señalado por mano de Heaven en un disparo de Soulé, a los que hay que sumar al menos otras tres ocasiones claras. El United está lento y nervioso, y su ataque se resume en un disparo de Mainoo bien detenido por Vasquez, el tercer portero, convertido en titular por las lesiones de Svilar y Gollini, este último de baja por un problema de espalda.

La segunda parte es otra historia: el United se lanza al ataque y la Roma, con Pisilli en el campo en lugar de Mora, ya no consigue salir a la contra. Cunha provoca con astucia el penalti que reabre el partido (Vasquez detiene el primer lanzamiento de Bruno Fernandes desde los once metros, pero Cristante entra en el área antes del disparo y el portugués no falla en su segundo intento, engañando al colombiano). Un minuto después, Mbeumo estrella el balón en los dos postes y hace temblar a la Roma. Se juega en una sola portería y el United marca dos goles en 3 minutos, ambos de Cunha: el primero llega tras un error de Balerdi, que no alcanza el balón y le regala al brasileño la ocasión de hacer el 2-2; en el segundo, el ex del Atlético de Madrid sorprende de nuevo a Vasquez por el primer palo. En los minutos finales, Cunha es expulsado por doble amarilla (la primera, por quitarse la camiseta tras su gol; la segunda, por una dura entrada sobre Balerdi). El asalto final de la Roma no da resultado. Gana el United y la Roma sufre otra remontada en contra.

  • LAS JUGADAS DESTACADAS

    SEGUNDA PARTE

    91' Expulsado Cunha: ya amonestado (vio la primera amarilla por quitarse la camiseta tras el 3-2), llega tarde a una entrada sobre Balerdi. Dos amarillas, roja.

    86' GOL DEL MANCHESTER UNITED: la defensa de la Roma vuelve a equivocarse en el movimiento, Cunha entra en el área y, desde una posición escorada, dispara con fuerza al primer palo. Vasquez, sorprendido, no logra despejar. ¡El Manchester United se pone por delante!

    83' GOL DEL MANCHESTER UNITED: Bruno Fernandes pone un centro desde la izquierda, Balerdi falla al intentar despejar el balón, Cunha aprovecha el error y bate a Vasquez.

    59' ¡Ocasión clarísima para el Manchester United! Mbeumo arranca en posición legal, supera a Vasquez, pero el balón golpea primero un poste y luego el otro.

    58' SE REPITE EL PENALTI Y MARCA FERNANDES: Cristante, que había despejado el rechace de Vasquez, entra en el área antes del lanzamiento de Bruno Fernandes. El VAR detiene el juego y se repite el penalti. Bruno Fernandes no falla y engaña al colombiano.

    56' ¡VASQUEZ LE PARA EL PENALTI A BRUNO FERNANDES!: Mancini toca a Cunha en el área y el árbitro señala el punto de penalti. Bruno Fernandes cruza el disparo y Vasquez lo rechaza con la mano abierta. Después despeja Cristante.

    PRIMERA PARTE

    45' Gran acción de Malen, que supera a Heaven y cruza el disparo con la derecha. Lammens lo detiene y después también le niega el gol a Mora.

    40' Cabezazo de Balerdi tras un córner lanzado por Mora que Lammens detiene sin problemas.

    18' GOL DE LA ROMA: Malen engaña a Lammens con un penalti perfecto.

    17' PENALTI PARA LA ROMA: Heaven rechaza con el brazo, dentro del área, un disparo de Soulé. Penalti clarísimo

    11' GOL DE LA ROMA: el Manchester United pierde un balón comprometido en el centro del campo, Malen se lo da a Mora, que cambia el juego de banda y encuentra a Soulé completamente solo en el área. Su zurdazo fulmina a Lammens.

  • ACTA DEL PARTIDO Y ALINEACIONES OFICIALES

    Manchester United-Roma 3-2

    Goleadores: 11' Soulé (R), 18' de penalti Malen (R), 58' de penalti Fernandes (M), 83' y 86' Cunha (M)

    Manchester United (3-4-2-1): Lammens; Yoro, Maguire (88' de Ligt), Heaven (75' Martinez); Dalot, Baleba (51' Tielemans), Mainoo, Diallo (75' Lacey); Mbeumo, Bruno Fernandes (88' Mount); Cunha. Entr. Carrick.

    Roma (3-4-2-1): Vásquez; Mancini (75' Ghilardi), Balerdi, Hermoso (75' NDicka); Rensch (21' Lulli), Cristante, De Roon, Wesley; Soulé, Rodrigo Mora (46' Pisilli); Malen (78' Castro). Entr. Gasperini.

    Árbitro: Gil Manzano

    Amonestados: Soulé (R), Fernandes (R), Lulli (R), Malen (R), Heaven (M), Maguire (M)

    Expulsados: Cunha (M)

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