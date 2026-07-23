Gian Piero Gasperini tiene prisa y ha pedido a la familia Friedkin que intente acortar los plazos y cambiar ciertos hábitos ligados a la forma de llevar las negociaciones, que sin duda han complicado los planes del mercado de fichajes de entrada de la Roma.El técnico de la Roma exige con cierta urgencia dos nuevos extremos ofensivos, para reforzar una demarcación que a día de hoy solo cuenta con Paulo Dybala y Matias Soulé para ese papel. Pero en las últimas semanas se han ido cayendo de manera sucesiva las opciones que llevaban a Mason Greenwood, Alejandro Garnacho y Crysencio Summerville y para la Roma la urgencia de responder ha aumentado de manera exponencial.
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La Roma busca soluciones tras el revés de Summerville a manos del Al-Hilal: primeros contactos por Antonio Nusa, cuánto pide el Leipzig para dejarlo salir
PIEZA CODICIADA
Entre los distintos perfiles que el club romanista ha anotado en su agenda y hacia el que ahora podría decidir dirigir su atención está, sin duda, el de Antonio Nusa, extremo ofensivo de la clase 2005 que milita en el Leipzig y gran protagonista también en los recientes Mundiales con la camiseta de Noruega. Tras cerrar la última temporada con un balance de 35 partidos, 5 goles y 4 asistencias, Nusa es considerado por su club como una pieza valiosa de la colección y el nuevo entrenador Martin Demichelis también tiene intención de apostar por él. Fichado por 21 millones de euros en el verano de 2024 y con contrato hasta junio de 2029, el internacional noruego tiene una valoración muy importante, que nace del interés mostrado también por otros equipos, algunos de ellos de la Premier League.
CUÁNTO CUESTA NUSA
La Roma, que por Summerville había llegado a ofrecer en torno a 50 millones de euros, bonus incluidos, ya ha pedido información sobre lo que exige el Leipzig para dejar salir a Nusa, una cifra de entre 55 y 60 millones de euros. El futbolista, en cambio, percibe alrededor de 2 millones de euros por temporada de salario, una cantidad mucho más acorde con los parámetros financieros que se ha fijado el equipo de la capital. Ahora queda por ver si las pretensiones del Leipzig por Nusa son de algún modo negociables y cuánto puede influir la venta de una pieza importante de la plantilla de la Roma como Manu Koné, que sigue estando en el punto de mira del Manchester United. Las alternativas más firmes que ha sondeado la Roma para el puesto de extremo son Diego Moreira, del Estrasburgo, y Andreas Schjelderup, del Benfica.
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