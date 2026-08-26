Según La Gazzetta dello Sport, el fichaje por la Roma del defensa del Fenerbahce Jayden Oosterwolde se ha encontrado con un gran obstáculo debido a preocupaciones inesperadas sobre el estado físico del jugador. El talento nacido en los Países Bajos y de ascendencia indonesia llegó al aeropuerto de Ciampino, donde fue recibido con calidez por los aficionados, antes de dirigirse directamente a pasar el reconocimiento médico. Sin embargo, nuevas pruebas solicitadas por la Roma revelaron que su reciente problema muscular es más serio de lo que se había previsto inicialmente, lo que abre la posibilidad de una operación.