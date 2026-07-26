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La rivalidad con Marruecos es clave: ¿romperá España una maldición mundialista arraigada?

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¿Podrán los españoles seguir los pasos de Brasil?

Apenas España había levantado la Copa del Mundo 2026 tras su victoria sobre Argentina en la final, empezó a hablarse sobre la capacidad de la deslumbrante generación actual para superar un reto histórico que muchos campeones mundialistas no lograron alcanzar.

La selección española sueña con defender con éxito el título de la Copa del Mundo, un logro que no se consigue desde hace más de seis décadas, algo que también podría estar ligado a otra batalla no menos importante con Marruecos.

  • La maldición que resiste desde 1962

    Si echamos un vistazo a la historia, veremos que no ofrece demasiada tranquilidad a España, pues la última selección que logró retener el título de la Copa del Mundo fue Brasil, tras coronarse en las ediciones de 1958 y 1962. Antes de ella, Italia había sido la primera en conseguir la hazaña al ganar los títulos de 1934 y 1938.

    Desde entonces, la misión de defender el título se ha convertido en uno de los desafíos más difíciles del fútbol mundial.

    Argentina estuvo cerca en el Mundial de 1990, tras alcanzar la final de la mano de Diego Maradona portando el título de 1986, pero perdió ante Alemania Occidental.

    Después llegó Brasil en 1998 y alcanzó la final como campeona de la edición de 1994, antes de caer ante Francia por un contundente 3-0.

    Y en Catar 2022, Francia estuvo a un solo partido de entrar en la historia, tras llegar a la final como vigente campeona del título de 2018, pero perdió ante Argentina en la tanda de penaltis después de una de las mejores finales en la historia del torneo.

    En cuanto a Argentina, que portaba el título de 2022, repitió el guion en el Mundial de 2026 y alcanzó la final por segunda vez consecutiva, pero se topó con la propia España y perdió por un gol a cero.

    Y así, Brasil 1962 sigue siendo la última selección que logró retener la Copa del Mundo, de modo que España afronta el Mundial de 2030 persiguiendo una hazaña que se ha resistido a todos los campeones durante más de 60 años.

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  • La disputa con Marruecos podría cambiar la ecuación

    Pero el desafío español no se limita a enfrentar la maldición del defensor del título.

    En un momento en que Marruecos, España y Portugal organizarán de forma conjunta el Mundial 2030, la FIFA aún no ha decidido la identidad del estadio que albergará el partido final, un asunto que en los últimos meses se ha convertido en un claro eje de competencia entre Madrid y Rabat.

    España se aferra a acoger la final en el estadio Santiago Bernabéu, mientras que Marruecos impulsa con fuerza la candidatura del nuevo estadio Hassan II en Casablanca, que se prevé será uno de los estadios más grandes del mundo y es considerado uno de los principales elementos de fortaleza de la candidatura marroquí.

    Y aunque la candidatura se presenta como un proyecto conjunto, la competencia por la final se ha convertido en uno de los asuntos más delicados entre los tres socios, dada la carga simbólica e histórica del partido más importante de la edición del centenario del Mundial.

  • Mensaje airado del presidente de la Federación Española

    La intensidad de la competencia quedó claramente reflejada en las declaraciones de Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, quien rechazó los informes que hablaban del aumento de las posibilidades de Marruecos para albergar la final.

    Louzán afirmó en unas recientes declaraciones el pasado 15 de julio: "España es quien lidera la organización del Mundial 2030", expresando su enfado por el cuestionamiento de este papel, y añadiendo que difundir estas noticias debilita la candidatura conjunta y no beneficia a los países organizadores.

    También mostró su extrañeza por el momento en que se ha intensificado el debate sobre la candidatura marroquí, señalando que ello coincidió con la participación de las selecciones española y marroquí en el Mundial 2026, lo que reavivó la competencia mediática en torno a la final de 2030.

    El presidente de la Federación Española recalcó en su mensaje que su país lidera el proyecto de organización del torneo, en una clara alusión al empeño de Madrid por albergar el partido final.

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  • ¿Por qué la final tiene una importancia especial para España?

    Si España logra alcanzar la final del Mundial 2030, disputar el partido en Madrid podría otorgar a la selección una ventaja adicional en su camino hacia la conquista de la gesta de mantener el título y seguir los pasos de Brasil en 1962.

    En cambio, si Marruecos se lleva la carrera por albergar la final, España perderá ese privilegio y se verá obligada —en caso de llegar al partido decisivo— a disputar el encuentro más importante del torneo fuera de sus fronteras.

    Por ello, es posible que los responsables españoles no vean la candidatura para acoger la final como una mera cuestión organizativa, sino como un elemento que también podría tener dimensiones deportivas y anímicas.

  • Marruecos se aferra a su sueño histórico

    Por su parte, Marruecos considera que albergar la final de la edición del centenario sería la culminación de unos esfuerzos incesantes que terminaron con la obtención del derecho a organizar la Copa del Mundo por primera vez en su historia.

    La candidatura marroquí se apoya en el nuevo estadio Hassan II de Casablanca, diseñado para ser un icono arquitectónico y deportivo, y que otorga al reino una carta de peso en la carrera por acoger la final.

    Asimismo, el éxito histórico de la selección marroquí en los últimos años, tanto a nivel mundial como continental, ha reforzado la aspiración marroquí de que el reino sea el escenario del partido más importante en la historia de la edición del centenario.

  • Entre la maldición de la historia y la disputa por la organización

    En 2026, España fue la selección que impidió a Argentina retener la Copa del Mundo; en 2030, sin embargo, se encontrará en el otro lado de la ecuación.

    Además de enfrentarse a una maldición que se ha resistido a todos los campeones del mundo desde Brasil en 1962, Madrid seguirá también una de las batallas más importantes previas al torneo: la de albergar la final.

    Puede que esa batalla no determine quién será el campeón del mundo, pero sí podría otorgar a los españoles una ventaja anímica y de afición en el partido más importante, si es que lo alcanzan.

    Por ello, la pugna entre España y Marruecos ya no se limita a la elección de un estadio para acoger la noche de clausura, sino que se ha convertido en parte del panorama general del Mundial 2030, y quizá en uno de los factores que podrían influir —aunque sea de forma indirecta— en el sueño de España de romper una de las maldiciones más arraigadas en la historia de la Copa del Mundo.

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