La política de fichajes del Arsenal no solo busca reducir la media de edad. Hay varias razones por las que las Gunners no han revalidado el título de la WSL en los últimos años, y esta campaña de fichajes puede resolver algunas.

Una de ellas es la falta de profundidad en la plantilla. Aunque Slegers tuvo algunas opciones el año pasado, el Arsenal fue el equipo de la WSL que menos jugadoras utilizó. Entre los clubes que alcanzaron la fase de grupos de la Liga de Campeones, solo seis emplearon menos: Benfica, St. Pölten, Valerenga, Wolfsburgo, OH Leuven y Twente.

Varias futbolistas disponibles para Slegers apenas tuvieron minutos, lo que redujo aún más la plantilla. Jenna Nighswonger jugó un solo partido antes de ser cedida al Aston Villa en enero, mientras que Codina y Pelova tuvieron tantas dificultades para conseguir minutos que sus salidas este verano no fueron ninguna sorpresa.

A eso se sumaron las lesiones de Katie Reid (ligamento cruzado anterior), los problemas físicos de Williamson (solo dos titularidades) y la baja disponibilidad de Kyra Cooney-Cross por enfermedad familiar. En resumen: Slegers necesitaba más números y los necesitaba ya.