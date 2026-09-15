¡La revolución francesa de Zidane! El novato del Liverpool Jeremy Jacquet recibe una sorprendente convocatoria internacional

Según L'Equipe, el defensa central del Liverpool Jeremy Jacquet ha sido preseleccionado para la selección francesa por el seleccionador Zinedine Zidane tras un inicio de temporada muy convincente con el Liverpool. El jugador de 21 años volvió a llamar la atención este fin de semana al protagonizar un despeje crucial sobre la línea de gol que permitió conservar un empate 0-0 ante el Fulham en Anfield. Jacquet está incluido en una lista ampliada junto a varios jugadores que aún no han representado a Francia al máximo nivel.

Zidane dará a conocer oficialmente su primera lista definitiva el 18 de septiembre en la sede de la FFF, donde se despejarán todas las dudas sobre posibles caras nuevas de cara a los próximos compromisos oficiales.