Tijjani Reijnders completó un sonado traspaso del Manchester City al equipo de la Saudi Pro League Al Qadsiah. El movimiento sorprendió a muchos, especialmente teniendo en cuenta el estatus del jugador como internacional neerlandés en plena madurez futbolística a sus 28 años. Aunque un lucrativo contrato de cuatro años, valorado según las informaciones en 100 millones de euros, acaparó los titulares, su padre y asesor empresarial, Martin Reijnders, insiste en que la historia va mucho más allá del dinero.

En declaraciones sinceras a la prensa, Martin reconoció que el cambio generaría inevitablemente debate. Sin embargo, subrayó que una compleja combinación de exigencias del club y factores deportivos acabó dictando la salida del centrocampista del Etihad Stadium.