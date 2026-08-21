Cuando Vieri se marchó al Inter antes de la temporada 1999-2000, lo hizo con un objetivo claro: jugar junto a Ronaldo. La estrella brasileña ya había llegado al club dos temporadas antes y se había consolidado como el gran icono. La llegada de Vieri disparó de inmediato la ilusión entre la afición nerazzurra.

Sobre el papel, la sociedad Vieri-Ronaldo estaba llamada a ser la dupla atacante más peligrosa del fútbol mundial, y muy posiblemente de toda la historia del Inter. El pedigrí de élite de ambos generó una enorme expectación ante la posibilidad de que dominaran por completo el fútbol italiano y europeo.