Cuando Vieri se marchó al Inter de Milán antes de la temporada 1999-2000, lo hizo con un objetivo claro: jugar junto a Ronaldo. La estrella brasileña ya había llegado al club dos temporadas antes, consolidándose como el icono definitivo. La llegada de Vieri disparó al instante la ilusión entre la afición nerazzurra.

Sobre el papel, la sociedad Vieri-Ronaldo estaba llamada a ser la dupla ofensiva más peligrosa del fútbol mundial, y muy posiblemente de toda la historia del Inter. Su pedigrí de élite combinado generó una enorme expectación de que dominarían por completo el fútbol italiano y europeo.