Y al hablar del papel de Yamal al liderar la contundente victoria del Barcelona sobre el Real Betis a pesar de su solidez defensiva, surge una pregunta sobre el fracaso de la estrella francesa Kylian Mbappé en repetir ese mismo papel con el Real Madrid.
Lo que ocurrió en el partido de hoy concretamente responde a esa pregunta, pues Yamal no esperó la ayuda de nadie para salvar al Barcelona, ante la escasez de espacios y la defensa hermética del Real Betis.
Yamal asumió él mismo el papel de salvador y marcó el primer gol con un disparo de larga distancia, sin necesidad de estar cerca de la portería.
Y la estrella española no se detuvo ahí, ya que se lució creando ocasiones para sus compañeros en los medios espacios y, de no ser por la mala definición, habría dado más asistencias además de la del gol que anotó Gabriel Jesus.
Por el contrario, Mbappé se encuentra impotente ante esos espacios reducidos, donde sus cualidades no le alcanzan para regatear a los rivales ni para crear ocasiones a sus compañeros con pases interiores mágicos como los que domina Lamine.
Es más, si Mbappé no encuentra a quien le proporcione esos pases mágicos, como Arda Güler o Vinicius Junior en algunos casos, se ve completamente incapaz de llegar a la portería.