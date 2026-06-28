Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Yoane Wissa DR Congo 2026 World CupGetty

Traducido por

La República Democrática del Congo vence a Uzbekistán y hace historia: en los dieciseisavos de final se enfrentará a Inglaterra; Cannavaro queda eliminado

World Cup
RD Congo
Uzbekistán

Histórica clasificación para la selección africana. El seleccionador italiano, último en el grupo con cero puntos, regresa a casa.

El primer Mundial de Fabio Cannavaro como seleccionador termina sin puntos tras tres partidos. Su Uzbekistán lideró de minuto 10 a 68 ante la República Democrática del Congo y soñó con octavos. Al final, Wissa marcó un doblete (con un gol de Mayele en medio), fijó el 3-1 y llevó a los africanos a la siguiente fase como mejor tercero del Grupo K, con 4 puntos en 3 partidos.

  • EL PARTIDO

    El gol de Shomurodov ilusiona a Uzbekistán, que soñaba con avanzar como uno de los ocho mejores terceros. La ventaja dura casi una hora, hasta que Wissa empata de penalti.

    En el 68 el partido se inclina para el Congo, que en el 78 marca el 2-1 por medio de Mayele. Los africanos, cerca de la historia, no ceden y en el 91 Wissa firma el 3-1 final.

    En dieciseisavos se medirá a Inglaterra y, si avanza, a México o Ecuador.

    • Anuncios

  • EL MARCADOR

    REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO - UZBEKISTÁN 3-1

    GOLES: 10' Shomurodov (U), 69' Wissa (penalti) (C), 78' Mayele (C), 90'+1 Wissa (C)

    REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO (4-4-2): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku (83' Kayembe); Mbuku (72' Elia), Moutoussamy (72' Mukau), Sadiki, Cipenga (72' Bongonda); Wissa, Bakambu (51' Mayele). Seleccionador: Desabre

    Uzbekistán (3-4-3): Nematov; Khusanov, Ashurmatov, Urozov (82' Sergeyev); Alijonov, Shukurov (59' Hamrobekov), Mozgovoy (82' Iskanderov), Nasrullayev; Fayzullayev (73' Urunov), Shomurodov, Hamdamov (59' Ganiev). Seleccionador: Cannavaro. Árbitro: Felix Zwayer

    Amonestados: Sadiki, Mbuku, Moutoussamy (C); Khusanov, Nasrullayev (U).

World Cup
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
RD Congo crest
RD Congo
COD