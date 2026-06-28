La República Democrática del Congo vence a Uzbekistán y hace historia: en los dieciseisavos de final se enfrentará a Inglaterra; Cannavaro queda eliminado

El gol de Shomurodov ilusiona a Uzbekistán, que soñaba con avanzar como uno de los ocho mejores terceros. La ventaja dura casi una hora, hasta que Wissa empata de penalti.

En el 68 el partido se inclina para el Congo, que en el 78 marca el 2-1 por medio de Mayele. Los africanos, cerca de la historia, no ceden y en el 91 Wissa firma el 3-1 final.

En dieciseisavos se medirá a Inglaterra y, si avanza, a México o Ecuador.