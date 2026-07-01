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La República Democrática del Congo debería haber «acabado» con Inglaterra en la primera parte, según Axel Tuanzebe, quien afirma que los jugadores «nos estamos echando la culpa» tras la eliminación del Mundial
Aumenta la frustración tras las oportunidades perdidas
Tuanzebe lamentó la derrota 2-1 y admitió que la República Democrática del Congo tuvo ocasiones para ganar antes. El equipo africano se adelantó con un gol de Brian Cipenga a los siete minutos, pero no supo mantener la ventaja y Harry Kane marcó dos veces en los últimos 15 minutos.
En declaraciones a BBC Radio 5 Live, Tuanzebe afirmó: «En definitiva, nos estamos echando la culpa sobre todo porque creemos que sin duda deberíamos haber aguantado el resultado. Probablemente también deberíamos haber sentenciado el partido en la primera parte, pero por desgracia hoy no estaba escrito que nos saliera bien; no obstante, analizaremos esto y pensaremos en cómo podemos mejorar de cara a futuros torneos».
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Aprender de una presión defensiva implacable
La constante presión de Inglaterra superó a la República Democrática del Congo, que, pese a dominar el balón el 60 % del tiempo, se fue al descanso 1-0 arriba.
Tuanzebe admitió que resistir los constantes ataques, dirigidos por el árbitro Adham Makhadmeh, era muy difícil y que ceder ante un rival con 16 tiros y siete ocasiones claras era arriesgado. «Seguro que aprendemos de esto y en el próximo partido saldremos a atacar desde el principio; si te pasas el tiempo defendiendo oleada tras oleada, acabarán ganando, como ha pasado hoy», añadió.
Desabre reflexiona sobre su dolorosa salida
Desabre mostró frustración el miércoles por los goles encajados en los últimos minutos, pero se mostró muy orgulloso de su plantilla. La República Democrática del Congo había realizado una actuación admirable para llegar a la fase eliminatoria, clasificándose tercera del Grupo K con cuatro puntos, por detrás de Colombia y Portugal.
Reconoció la falta de experiencia en este tipo de torneos y declaró: «Estamos decepcionados porque creíamos en ello. Hicimos un buen partido, pero al final encajamos dos goles de uno de los mejores jugadores del mundo. Es una pena, pero hay que felicitar a los jugadores por lo que han demostrado y la experiencia adquirida al enfrentarse a equipos de este nivel».
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¿Qué le depara el futuro a la República Democrática del Congo?
Desabre se mantiene optimista sobre el futuro de su equipo a pesar de la eliminación. Afirmó que aprender de estos encuentros es parte de la historia del fútbol. Ahora el equipo debe reorganizarse para futuras campañas, mientras que una Inglaterra victoriosa se prepara para enfrentarse a México en los octavos de final tras su remontada.