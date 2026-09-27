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La República de Irlanda evita los apretones de manos y luce brazaletes negros en una cómoda victoria de la Nations League sobre Israel
Las tensiones políticas eclipsan la previa
La República de Irlanda llevó a cabo varias protestas antes de su victoria por 3-0 contra Israel el domingo, según informaron ESPN y The Guardian. Las jugadoras llevaron brazaletes negros, se negaron a participar en los tradicionales apretones de manos previos al partido y agacharon la cabeza durante el himno nacional israelí. La previa del encuentro en Hungría se vio muy alterada por debates internos en la selección sobre la situación actual en Gaza. El guardameta Gavin Bazunu se declaró no disponible para el partido por completo el sábado, alegando su "creencia personal de que matar a personas inocentes está mal".
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Hallgrimsson supera una semana difícil
La decisión de disputar el partido solo se tomó después de una reunión de la plantilla de cuatro horas. El presidente de la FAI, David Courell, confirmó que una «mayoría significativa» votó a favor de cumplir con el encuentro. El seleccionador de Irlanda, Heimir Hallgrimsson, admitió que las circunstancias fueron increíblemente difíciles de gestionar y afirmó que fue «una de las semanas más desafiantes para mí como entrenador». Hallgrimsson hizo cinco cambios en su once inicial, tras la derrota por 1-0 ante Kosovo el jueves, entre ellos dejar en el banquillo a Finn Azaz, cuya madre tiene la ciudadanía israelí, después de las emotivas conversaciones dentro de la plantilla.
Un vendaval en la primera parte asegura la victoria
A pesar del ruido que rodeaba el partido, Irlanda dejó sentenciado el encuentro con tres goles en el espacio de 11 minutos de la primera parte. Parrott abrió el marcador en el minuto 14 antes de que Idah doblara la ventaja apenas dos minutos después. Moylan marcó después su cuarto gol en otras tantas internacionalidades para poner el 3-0 en el minuto 25. Moylan lo celebró quitándose el brazalete negro y agitándolo hacia la afición israelí antes de besarlo. Israel mejoró ligeramente en la segunda parte, pero Irlanda mantuvo su portería a cero con comodidad.
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¿Qué es lo siguiente?
La República de Irlanda tratará de dar continuidad a esta victoria cuando se enfrente a la líder del grupo, Austria, el próximo jueves. El equipo de Hallgrimsson está actualmente empatado a tres puntos con Kosovo, mientras que Austria, invicta, lidera el grupo con el pleno de puntos e Israel sigue colista con cero. El técnico debe centrarse ahora en volver a reunir a su plantilla de cara a esta prueba crucial.
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