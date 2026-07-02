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La reorganización del Liverpool continúa: su director deportivo fichará por un grande de la Liga Profesional de Arabia Saudí
Hughes, listo para la revolución de Riad
Se espera que Hughes siga a su excompañero Francis y fiche por el Al-Hilal. Aunque su contrato con el equipo de la Premier League dura hasta 2027, The Athletic indica que, tras meses de interés, su llegada a Oriente Medio es cada vez más probable. El club saudí ofrece un paquete muy lucrativo para convencer al directivo de abandonar Merseyside tras una breve etapa.
El club lo fichó como objetivo prioritario esta primavera y, aunque aún no ha firmado, todo indica que se irá. Así, el actual mercado de fichajes de verano sería su último en Anfield, lo que permitiría una transición controlada mientras Fenway Sports Group busca un sucesor para dirigir las operaciones futbolísticas.
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Apoyando la era Iraola
A pesar de la noticia, Hughes sigue comprometido con sus funciones en el Liverpool. El director deportivo lidera la campaña de fichajes de verano para apoyar al nuevo entrenador, Andoni Iraola, con quien ya trabajó en el Bournemouth y cuya filosofía considera ideal para la era pos-Arne Slot.
El técnico llega tras una temporada en la que el equipo mostró debilidades físicas y mentales, y su misión será recuperar la intensidad que caracterizó los últimos éxitos del club. Este mercado de fichajes será la última gran aportación de Hughes al gigante de la Premier antes de ceder el testigo.
El modelo del Al-Hilal
El Al-Hilal quiere recuperar la sinergia que funcionó en la costa sur de Inglaterra. Francis y Hughes fueron compañeros en el Bournemouth antes de pasar juntos a los cargos directivos. Ahora, Francis dirige la política de fichajes del club, que prepara la llegada de Hughes para completar la estructura directiva.
El equipo, dirigido por el exentrenador del Inter Simone Inzaghi, cuenta con estrellas como Karim Benzema, Rubén Neves y Kalidou Koulibaly. Tras la venta del 70 % de sus acciones al PIF y su gestión actual por Kingdom Holding Company, Al-Hilal busca con decisión talento directivo europeo de primer nivel para reflejar su ambición en el campo. Valorado en unos 276 millones de libras (373 millones de dólares), el club refleja la magnitud de la operación que pronto sumará a Hughes.
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El legado y la transición en Anfield
La etapa de Hughes en el Liverpool, aunque breve, se ha caracterizado por decisiones de gran envergadura. Junto a Michael Edwards, fue clave en el fichaje de Arne Slot y gestionó una inversión de 449 millones de libras en el mercado de verano de 2025. Tras la salida de Slot y la renovación de la dirección, FSG ya prepara una transición.
Su contrato expira este verano, por lo que su salida se da por hecha. Se quedará durante el mercado para asegurar la estabilidad de Iraola antes de marcharse a la Liga Profesional de Arabia Saudí. Mientras tanto, el Liverpool buscará un nuevo director deportivo que siga reconstruyendo una plantilla que la temporada pasada no brilló ni en Inglaterra ni en Europa.