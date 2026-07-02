La reorganización del Liverpool continúa: su director deportivo fichará por un grande de la Liga Profesional de Arabia Saudí

Se espera que Hughes siga a su excompañero Francis y fiche por el Al-Hilal. Aunque su contrato con el equipo de la Premier League dura hasta 2027, The Athletic indica que, tras meses de interés, su llegada a Oriente Medio es cada vez más probable. El club saudí ofrece un paquete muy lucrativo para convencer al directivo de abandonar Merseyside tras una breve etapa.

El club lo fichó como objetivo prioritario esta primavera y, aunque aún no ha firmado, todo indica que se irá. Así, el actual mercado de fichajes de verano sería su último en Anfield, lo que permitiría una transición controlada mientras Fenway Sports Group busca un sucesor para dirigir las operaciones futbolísticas.



