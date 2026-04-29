La renovada apuesta del Arsenal por la Premier League debe ser la prioridad de Mikel Arteta, aunque eso suponga sacrificar sus aspiraciones en la Liga de Campeones

El sábado se cumplió el objetivo: los Gunners vencieron por la mínima a unos Magpies en horas bajas y recuperaron el liderato. Arteta lo llamó «el primer partido» y aún quedan cuatro finales. «Hicimos lo que estaba en nuestras manos», declaró. «Ya tenemos el primero».

Ahora llega la exigente semifinal de Champions contra el Atlético de Simeone, y la forma en que Arteta maneje la eliminatoria podría definir la temporada del Arsenal.

Con la meta a la vista y la posibilidad de acabar con 22 años de sequía nacional, el técnico español debe priorizar la Premier y jugarse todo a ese título.