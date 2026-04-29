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Krishan Davis

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La renovada apuesta del Arsenal por la Premier League debe ser la prioridad de Mikel Arteta, aunque eso suponga sacrificar sus aspiraciones en la Liga de Campeones

Opinion
Arsenal
M. Arteta
Liga de Campeones
Premier League
FEATURES
Atlético Madrid vs Arsenal

El Arsenal se enfrenta a una presión sin precedentes. Tras enderezar su lucha por la Premier con una necesaria victoria sobre el Newcastle, los Gunners visitan el caliente Metropolitano del Atlético en las semifinales de la Champions. Pero, pese a la tentación de un doblete nacional y europeo, el técnico Mikel Arteta debe ver el panorama general.

El sábado se cumplió el objetivo: los Gunners vencieron por la mínima a unos Magpies en horas bajas y recuperaron el liderato. Arteta lo llamó «el primer partido» y aún quedan cuatro finales. «Hicimos lo que estaba en nuestras manos», declaró. «Ya tenemos el primero».

Ahora llega la exigente semifinal de Champions contra el Atlético de Simeone, y la forma en que Arteta maneje la eliminatoria podría definir la temporada del Arsenal.

Con la meta a la vista y la posibilidad de acabar con 22 años de sequía nacional, el técnico español debe priorizar la Premier y jugarse todo a ese título.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-NEWCASTLEAFP

    Un nuevo impulso

    Tras una racha de malos resultados en la Premier League y las copas nacionales, culminada con la dolorosa derrota ante el Manchester City, muchos pensaron que las aspiraciones de título del Arsenal se desmoronarían, como ya ocurrió en otras temporadas. Sin embargo, la ajustada victoria del sábado ante el Newcastle, equipo que les había causado problemas recientemente, les devolvió el impulso en su lucha por el primer título liguero desde 2004.

    Aunque muchos los daban por eliminados tras ceder el liderato al City, la victoria demostró gran fortaleza mental: el tempranero gol de Ebereche Eze bastó en el Emirates. El Arsenal sufrió momentos de alta tensión, pero se llevó tres puntos vitales: varios jugadores cayeron al césped agotados mientras Arteta celebraba con euforia el final del partido.

    «No espero, tras 22 años sin ganarlo, que sea un camino de rosas y música», declaró el técnico tras la victoria. «Va a ser así y estamos preparados».

    • Anuncios
  • UEFA Champions League 2025/26 Semi Final PreviewsGetty Images Sport

    Se avecina una dura batalla

    Arteta no se hace ilusiones: el Arsenal necesita ganar la Premier League, pero primero afrontará al Atlético en la ida de semifinales de la Champions, antes de recibir al Fulham el sábado.

    Con la lucha liguera aún abierta, el momento no podría ser peor. El equipo de Simeone, conocido por su intensidad, su físico, sus tácticas poco ortodoxas y su espíritu de no rendirse nunca, llegará dispuesto a acabar con su maldición europea tras rozar el título en varias ocasiones bajo el argentino.

    Se crecen como underdogs y saborean la chance de medirse al que muchos llaman el mejor equipo de Europa esta temporada. La eliminatoria a doble partido será un desafío físico y mental para los londinenses, algo que Arteta debe gestionar mientras prepara a su plantilla para el caldero del Metropolitano.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-NEWCASTLEAFP

    Las lesiones pasan factura

    La victoria sobre el Newcastle ha costado al Arsenal: Kai Havertz y el goleador Eze sufrieron problemas musculares que los obligaron a salir del partido, y Martin Zubimendi fue reemplazado por enfermedad.

    Aunque el técnico confiaba en contar con ambos para el partido del miércoles en Madrid, Havertz se perdió la última sesión en London Colney y quedó descartado, uniéndose a Jurrien Timber en la lista de ausentes. Se espera que el alemán esté listo para el cierre de temporada.

    La buena noticia es que Eze está “listo para jugar” y Riccardo Calafiori ya se reincorporó al grupo tras un golpe. Se espera que Zubimendi también se recupere.

    Todo indica que la plantilla, que ha competido en cuatro frentes y ya ha sufrido 19 bajas por lesión en la Liga, está llegando a su límite físico.

  • FBL-ESP-LIGA-ATLETICO DE MADRID-ATHLETIC BILBAOAFP

    Una oportunidad única

    Arsenal y Arteta pueden respirar aliviados: evitaron a favoritos como Bayern o PSG. El Atlético, lejos de su mejor nivel, ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos de Liga y la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad en penaltis.

    Además, su camino a semifinales de la Champions se facilitó por las rojas que vio el Barcelona en ambos duelos, y aun así estuvieron a punto de eliminarlos.

    Aunque el Atlético sigue siendo peligroso cuando se encuentra en forma, Arteta puede arriesgarse y seguir el ejemplo de Guardiola rotando la plantilla en los grandes escenarios, dando oportunidades a jugadores que suelen quedar fuera del once inicial, como Cristhian Mosquera, Myles Lewis-Skelly, Christian Norgaard, Leandro Trossard, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesús e incluso Max Dowman, de 16 años.

    Son suplentes con talento suficiente para eliminar al Atlético si el técnico confía en ellos. Si superan la eliminatoria, Arteta llegará a la final del 30 de mayo sin la distracción del título de la Premier y podrá centrarse por completo en el trofeo.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Sigue el ejemplo de Pep

    Al inicio de la temporada se destacó la profundidad de la plantilla del Arsenal, clave para liderar la primera mitad de la campaña. Ahora, con lesiones y fatiga afectando bajo máxima presión, es momento de aprovecharla de verdad.

    Arteta debería imitar a su rival y mentor, Pep Guardiola: el técnico catalán priorizó la liga y alineó un once alternativo en la semifinal de la FA Cup. El once incluyó a James Trafford en la portería, a John Stones y Nathan Ake como centrales, a Rayan Ait-Nouri de lateral izquierdo, a Nico González, Mateo Kovacic y Tijjani Reijnders en el centro del campo, y a Omar Marmoush y Phil Foden en ataque, dejando a Erling Haaland en el banquillo.

    Es cierto que el rival era el Southampton de segunda división, Sin embargo, cuando el City perdía 1-0 a diez minutos del final, quedó claro que Guardiola estaba dispuesto a sacrificar la copa para preservar a sus titulares de cara a la Premier; al final, los citizens remontaron y alcanzaron la final.

  • Arsenal v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Sentido de la oportunidad

    La actuación del City en Wembley y su ajustada victoria ante el Burnley deberían motivar a Arteta a reaccionar en el Metropolitano. El equipo de Guardiola, ya sin la reciente arrogancia que lo perfilaba como campeón de la Premier League, podría perder puntos ante Everton, Brentford, Crystal Palace, Bournemouth y Aston Villa.

    Los Gunners deben aprovechar la ocasión. Tras vencer al Newcastle, los londinenses del norte mantienen un 72,44 % de opciones de ganar la Premier League, según Opta, mientras que el City se queda en el 27,56 %. Si vencen al Fulham el sábado, gozarán de una ventaja psicológica de seis puntos en la cima. Aunque sus rivales tengan dos partidos menos, Guardiola no puede permitirse fallar cuando su nivel ha bajado.

    Aunque Arteta ha luchado por equilibrar objetivos desde enero, ahora es obvio: el foco debe estar en la Premier, aunque eso signifique renunciar a la primera Champions del club.

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