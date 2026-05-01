¡La relación se ha roto definitivamente! El centrocampista del Real Madrid ya no quiere saber nada de Álvaro Arbeloa

Tras la ruptura definitiva con Arbeloa, Marca asegura que Ceballos no volverá a jugar con el Real Madrid este curso. Su breve aparición en el 1-2 contra Osasuna a finales de febrero podría ser su despedida. Aunque su contrato vence en 2027, Marca asegura que su salida este verano es un hecho.

Tanto el jugador como el club ven el traspaso como la mejor opción. Aún se desconoce su destino, pero su bajo coste de traspaso lo hace atractivo. El pasado verano, el jugador de 29 años estuvo a punto de fichar por el Olympique de Marsella, que podría volver a intentarlo. También se menciona al Ajax y, sobre todo, al Betis, club de su cantera y su corazón.

Para regresar a los andaluces, el centrocampista, con 13 internacionalidades, debería aceptar una notable rebaja salarial. Ceballos debutó como profesional en el Betis y en 2017 fichó por el Madrid por 16,5 millones. En siete años nunca fue titular indiscutible; durante su cesión al Arsenal (2019-2021) jugó mucho más.

De vuelta en el Real Madrid, siguió siendo suplente, con 22 partidos en la 2025/26 sin aportar goles.