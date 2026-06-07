El defensa del Arsenal sufre desde hace semanas una dolencia de espalda, lo que ha generado rumores sobre una posible cirugía tras el torneo. Sin embargo, Deschamps ha aclarado que estará disponible tanto para el amistoso contra Irlanda del Norte como para el Mundial.

«Los 26 jugadores estarán disponibles para el partido de mañana», declaró Deschamps a Telefoot antes del encuentro contra Irlanda del Norte. «El equipo médico lo está tratando y también lo estamos gestionando en función de cómo se sienta. Pero es algo que lleva arrastrando varias semanas y no le ha impedido jugar todos los partidos con el Arsenal, incluida esa final [de la Liga de Campeones] de 120 minutos».