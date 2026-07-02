«La puerta está abierta»: una leyenda del fútbol francés apunta a que William Saliba, del Arsenal, podría fichar por el Real Madrid

Este defensa de 25 años ha sido clave en la zaga de los Gunners, contribuyendo al título histórico de la Premier League la temporada pasada.

En declaraciones a Sportscasting, Desailly afirmó: «Sí, sí. Espero que William Saliba vista algún día los colores del Real Madrid». «Tiene contrato con el Arsenal para los próximos cuatro años, pero es joven, así que ¿por qué no? La puerta está abierta: todos los grandes jugadores quieren jugar en el Real Madrid alguna vez. Pero no ahora. Hoy es el mejor central y así permanece la situación».