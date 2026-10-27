Luciano Moggi, exdirector general de la Juventus, lanza en declaraciones a Netweek una provocación sobre el banquillo de la Juventus: «Les hará reír, pero si yo estuviera ahora en la Juventus, volvería a llamar a Thiago Motta en lugar de Spalletti».
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La provocación de Moggi: «Si estuviera en la Juventus, volvería a llamar a Thiago Motta»
«En mi carrera he tenido diversas experiencias que me han hecho comprender que un entrenador que vuelve al cargo a menudo lo hace mejor que antes, dado que los jugadores se ven ante sus propias responsabilidades», explica Moggi.
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