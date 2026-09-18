Las repercusiones de la última convocatoria de Tuchel con Inglaterra han llegado a las redes sociales, con la prometida de Gibbs-White, Britney De Villiers, cuestionando aparentemente la decisión de dejar fuera al talismán del Nottingham Forest. Poco después de que se hiciera pública la lista, De Villiers recurrió a Instagram para compartir una estadística contundente que subrayaba la influencia de su pareja en la máxima categoría inglesa.

La publicación de De Villiers decía: "Morgan Gibbs-White es el único jugador que ha creado más de 5 ocasiones en un solo partido de la Premier League esta temporada". El mensaje llega en un momento en el que el jugador de 26 años atraviesa un gran estado de forma en el City Ground, después de haber aportado ya un gol y dos asistencias en apenas cuatro apariciones esta campaña.

IG



