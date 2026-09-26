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La promesa del Liverpool Rio Ngumoha se queda fuera de la convocatoria de Inglaterra para el duelo ante España mientras Thomas Tuchel toma una decisión sobre la lista
Tuchel opta por la experiencia antes que por la juventud
Thomas Tuchel ha ultimado sus preparativos para el debut de Inglaterra en la Liga de Naciones ante España, uno de los partidos más esperados, pero las noticias sobre la convocatoria no han sido positivas para la estrella emergente del Liverpool, Ngumoha. El delantero de 18 años, que ha generado una gran expectación en Anfield y en St George’s Park, se ha quedado fuera de la convocatoria para el encuentro de Wembley.
El adolescente había sido incluido por primera vez a principios de este mes por Tuchel en una convocatoria completa de la absoluta, un movimiento que muchos interpretaron como una clara señal de la intención del técnico alemán de dar entrada a nuevo talento. Sin embargo, la perspectiva de medirse a las vigentes campeonas del mundo y de Europa parece haber provocado un planteamiento más conservador por parte del cuerpo técnico de Inglaterra. Ngumoha tendrá ahora que verlo desde la banda mientras Inglaterra busca tomarse la revancha por su derrota en la final de la Eurocopa 2024 ante un Wembley lleno esta noche.
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Los límites de plantilla obligan a Tuchel a tomar una decisión
La decisión de dejar al jugador fuera respondió únicamente a normas administrativas y no fue un reflejo de su esfuerzo o de su rendimiento en los entrenamientos. El reglamento de la UEFA limita estrictamente las convocatorias para el día de partido a 23 jugadores, pero, al haber llevado Tuchel a la concentración a una plantilla de 24 futbolistas, inevitablemente uno tenía que quedarse fuera de la lista definitiva. Por desgracia para el canterano del Liverpool, fue el único elegido para perderse el duelo de alto perfil contra el equipo de Luis de la Fuente. La exclusión retrasa temporalmente su oportunidad de medirse a la élite del fútbol internacional y deja en suspenso su posibilidad de pisar el icónico césped de Wembley.
El rápido ascenso de la nueva joya de Liverpool
La exclusión de Ngumoha de la convocatoria para el partido es quizá solo un pequeño contratiempo si se analiza en el contexto de su extraordinaria trayectoria hasta ahora. Cabe destacar que fue uno de los cinco jugadores adicionales seleccionados para viajar con la selección absoluta de Inglaterra a su concentración de preparación previa al Mundial en Florida durante el verano. Esta experiencia con el grupo absoluto estaba destinada a acelerar su familiarización con el entorno internacional, y está claro que causó una buena impresión en el cuerpo técnico durante esas sesiones al otro lado del Atlántico.
Aquella experiencia veraniega tuvo continuidad rápidamente con un inesperado debut con la absoluta de Inglaterra en una victoria amistosa por 1-0 ante Nueva Zelanda. Ngumoha entró como suplente en la segunda parte y llamó de inmediato la atención con una vibrante actuación en su cameo. Al hacerlo, inscribió su nombre en los libros de historia al convertirse en el quinto jugador más joven en representar a Inglaterra a nivel absoluto.
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Oportunidades futuras en la Liga de Naciones
Aunque el partido contra España ha llegado demasiado pronto para que Ngumoha pueda hacer su debut competitivo en casa, el parón internacional ofrece varias otras oportunidades para que el delantero sume minutos. Inglaterra tiene previsto enfrentarse dos veces a Chequia y una a Croacia en las próximas semanas, lo que brinda a Tuchel una amplia oportunidad para rotar su plantilla y probar diferentes opciones. Se espera que el técnico alemán gestione con cuidado la carga de trabajo de sus jugadores clave, lo que debería abrir la puerta a que Ngumoha se integre aún más en las rotaciones de los días de partido a medida que avance la concentración.
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