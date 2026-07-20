«La primera y última vez»: Zlatan Ibrahimovic parece dejar la comentarista y agradece a Thierry Henry y Alexi Lalas tras la final del Mundial

Al terminar la transmisión de la final del Mundial, Ibrahimovic agradeció a sus compañeros de trabajo.

«He hablado mucho en las últimas semanas, pero ahora me despido», afirmó al final del partido. «Alexi, gracias. Thierry, gracias. Rebecca, gracias.

Ha sido un placer compartir este plató con vosotros; me lo habéis puesto muy fácil. También quiero dar las gracias a Fox, a Estados Unidos y a toda la gente que no se ve en pantalla».

El comentarista de 44 años añadió que no planea seguir en la televisión y concluyó: «Espero que Estados Unidos lo haya disfrutado tanto como yo. Esta es mi despedida del estudio. Ha sido la primera y última vez. Que os vaya bien a todos».