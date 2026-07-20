⒞Getty Images
Traducido por
«La primera y última vez»: Zlatan Ibrahimovic parece dejar la comentarista y agradece a Thierry Henry y Alexi Lalas tras la final del Mundial
Ibrahimovic se despide tras la retransmisión del Mundial
Ibrahimovic anunció el fin de su etapa como comentarista de televisión tras la final del Mundial, poniendo así punto y final a su paso por Fox Sports. El exinternacional sueco trabajó durante todo el torneo junto a su antiguo compañero en el Barcelona, Thierry Henry; el exdefensa de la selección estadounidense, Alexi Lalas; y la presentadora Rebecca Lowe.
Sus opiniones directas y sus divertidos intercambios con el resto del equipo lo convirtieron en una figura popular, aunque sugirió que esta primera experiencia en el plató sería también la última.
- Getty
Ibrahimovic agradece a sus compañeros
Al terminar la transmisión de la final del Mundial, Ibrahimovic agradeció a sus compañeros de trabajo.
«He hablado mucho en las últimas semanas, pero ahora me despido», afirmó al final del partido. «Alexi, gracias. Thierry, gracias. Rebecca, gracias.
Ha sido un placer compartir este plató con vosotros; me lo habéis puesto muy fácil. También quiero dar las gracias a Fox, a Estados Unidos y a toda la gente que no se ve en pantalla».
El comentarista de 44 años añadió que no planea seguir en la televisión y concluyó: «Espero que Estados Unidos lo haya disfrutado tanto como yo. Esta es mi despedida del estudio. Ha sido la primera y última vez. Que os vaya bien a todos».
Un debut memorable en el estudio
Ibrahimovic integró el equipo de comentaristas de Fox Sports junto a Henry, Lalas y Lowe durante todo el Mundial. Sus distintas perspectivas generaron animados debates, y Henry y Lalas protagonizaron varias discusiones memorables.
Sus declaraciones sorprenden, pues se especulaba que la comentarista sería su nueva carrera tras dejar el fútbol profesional en 2023. Sin embargo, el exdelantero del AC Milan, el PSG y el Barcelona ha anunciado que se retirará tras este único torneo.
- Getty
¿Volverá Ibrahimovic a la televisión?
Por ahora, Ibrahimovic se despide de la televisión, aunque podría volver. Dijo adiós en la final del Mundial, pero no descartó futuros proyectos. El exdelantero recibió elogios por su compenetración con Henry, Lalas y Lowe, y deja una huella duradera tras su primera etapa como comentarista.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias