Al contrario que Asem, Jefferson Ramos, el delantero del Al-Fateh procedente de Cabo Verde, busca marcar por tercer partido consecutivo en la Liga Joy de Élite, tras su brillante actuación en las dos primeras jornadas.
El jugador, conocido como "En Ras", firmó un hat-trick en la victoria por seis goles sobre el Al-Ansar en la primera jornada, y luego otro en la derrota por 1-2 ante el Al-Ahli, en la última jornada.
Estos cuatro goles colocaron al delantero africano en el segundo puesto de los máximos goleadores de la actual temporada de la Liga Joy de Élite, empatado con Ziyad Aba, estrella del Al-Ahli, a un gol de Mohammed Al-Issa, delantero del Al-Ettifaq.
Ramos tendrá que ofrecer su mejor nivel para saltar al liderato de los goleadores, sobre todo teniendo en cuenta que el Al-Nassr no recibió ningún gol en su primer partido ante el Al-Hazem.