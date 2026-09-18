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La presidenta saliente del Eldense, Carolina Holguin, lanza una petición especial a Lionel Messi tras la compra del club
Un ejecutivo se marcha de una entidad histórica
La etapa de Holguin en el Estadio Municipal Nuevo Pepico Amat ha terminado oficialmente después de que Messi completara su adquisición del club español de Segunda División. Desde que compró acciones a Pascual Perez en octubre de 2025, ayudó al primer equipo masculino a lograr el ascenso de vuelta a LaLiga mientras desarrollaba tanto el equipo femenino como la cantera. También pidió a los aficionados que dieran una cálida bienvenida al nuevo propietario desde su primer día.
- (C)Getty Images
El relevo trae una paz total
La presidenta saliente dejó el cargo con total confianza después de ceder el control del histórico club al futbolista más icónico del mundo. En su comunicado oficial de despedida difundido por el club, expresó su orgullo por el relevo: "Para mí, poder entregarle hoy las riendas de este club es una enorme fuente de orgullo y, sobre todo, me da la tranquilidad de saber que lo dejo en las mejores manos".
Junto a su bendición, también envió una petición directa al nuevo propietario: "Cuídalo, respeta lo que significa para su gente y, sobre todo, trae grandes sueños a Elda".
La ambiciosa visión silencia a los críticos
Su presidencia estuvo marcada por duros retos operativos y decisiones controvertidas diseñadas para proteger la salud financiera del club. Al echar la vista atrás sobre aquel exigente periodo, reconoció haber tomado «decisiones difíciles, complejas y, en varias ocasiones, bastante impopulares».
A pesar de aquellas dificultades del pasado, está convencida de que «lo que viene ahora puede ser extraordinario» tras ceder el club a una jugadora a la que ensalzó como «la mayor leyenda viva del fútbol mundial».
- AgenciaLOF
El desafío del Eibar pone a prueba la determinación
El Eldense debe volver a centrar ahora su atención en el terreno de juego mientras se prepara para recibir al Eibar este fin de semana. Un mal arranque ha dejado al equipo en la 16.ª posición de Segunda División, con solo cinco puntos en sus cinco primeros partidos. Lograr una victoria en casa será vital para alejarse del peligro en este nuevo capítulo bajo la nueva propiedad.
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