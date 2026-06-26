Según Fabrizio Romano en X, el Manchester City ha programado hoy en Nueva York las pruebas médicas de Elliot Anderson. El traspaso costará 116 millones de libras (134 millones de euros), sin bonificaciones, ya acordado con el Nottingham Forest.
Getty
Traducido por
La Premier, otro mundo: el Manchester City ficha a Anderson, procedente del Nottingham Forest, en una operación de 134 millones
El centrocampista Elliot Anderson (2002) ha jugado en Newcastle, Bristol Rovers y Nottingham Forest. Con el Forest ha disputado 96 partidos en las dos últimas temporadas y ha marcado 6 goles. Con la selección inglesa suma 11 partidos, incluidos los dos primeros del actual Mundial.