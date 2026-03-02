Getty Images Sport
La Premier League se ve obligada a ELIMINAR un polémico vídeo de las redes sociales en el que se hacía un comentario desafortunado sobre el portero del Tottenham Guglielmo Vicario
Derrota en Craven Cottage
Los hombres de Igor Tudor se encontraron en una situación complicada desde el principio, con un 2-0 en contra en los primeros 34 minutos, tras los goles de Harry Wilson y Alex Iwobi, que dieron una ventaja decisiva al West Ham. Aunque Richarlison logró recortar distancias con un cabezazo en la segunda parte, el Tottenham no encontró la manera de empatar el marcador. El resultado supuso su cuarta derrota consecutiva en la máxima categoría, lo que amplía a 10 partidos su racha sin ganar en la liga. Con el club a solo cuatro puntos de la zona de descenso, el ambiente entre la afición ya era tóxico antes de que la cuenta oficial de la liga decidiera intervenir con una publicación que no dio en el blanco.
- Getty Images Sport
La controvertida publicación en las redes sociales
La cuenta oficial de la Premier League, que cuenta con una enorme cantidad de seguidores (44,9 millones en X), publicó el domingo por la noche un vídeo de 13 segundos en el que se veía un momento especialmente desafortunado del portero italiano. Las imágenes captaban a Vicario intentando un lanzamiento de falta lejano que salió directamente fuera del campo y se convirtió en un saque de puerta para el Fulham. Aunque es habitual que las cuentas de los aficionados rivales destaquen este tipo de errores, es muy inusual que la propia plataforma de la liga se sume a las «burlas» a costa de uno de los jugadores de sus clubes miembros.
Lo que realmente desató la indignación fue el pie de foto que acompañaba al vídeo. Decía: «Tal y como se diseñó la jugada...», antes de añadir: «Un interesante tiro libre de Vicario», acompañado de un emoji sonriente. La publicación se completaba con la palabra «Ups», seguida de otro emoji sonriente. Se publicó a las 22:55 GMT del domingo por la noche y rápidamente ganó popularidad, acumulando casi 400 000 visitas antes de que la jerarquía de la liga lo retirara el lunes por la mañana tras una rápida queja formal de los responsables del Tottenham, que no estaban contentos con el tono.
Los aficionados critican a la liga por su falta de neutralidad.
La reacción negativa de la comunidad futbolística fue casi instantánea, y los seguidores de varios clubes cuestionaron por qué un organismo rector neutral actuaba como una cuenta parodia. Según informó The Daily Mirror, un observador señaló antes de la eliminación: «Ni siquiera soy aficionado del Tottenham, pero esto me parece... ¿malicioso? Entiendo y aprecio al 100 % que una cuenta de un equipo rival se burle, pero ¿la cuenta oficial de la Premier League? Vaya». Este sentimiento se repitió en toda la plataforma, ya que los aficionados exigieron más decoro por parte del principal canal de comunicación de la liga.
Otras respuestas fueron igualmente mordaces con la decisión de publicar el vídeo. «Cuenta oficial de la Premier League... buen trabajo, chicos», comentó sarcásticamente un usuario. Otro añadió: «Que la cuenta oficial de la Premier League se burle de nosotros es una locura», mientras que un tercero cuestionó la función fundamental de la cuenta: «¿No se supone que deben ser neutrales e imparciales?». Un resumen final de la situación por parte de un aficionado descontento decía: «No creo que sea apropiado que la Premier League intente ser una cuenta de bromas. Debería estar por encima de eso».
- Getty Images Sport
Aumenta la presión sobre Igor Tudor y su equipo, los Spurs.
En última instancia, la decisión de la Premier League de eliminar el vídeo supone una admisión de error en su criterio editorial. Aunque la liga suele utilizar las redes sociales para atraer a un público más joven con resúmenes y contenidos ligeros, el comentario «¡Ups!» sobre Vicario fue demasiado lejos para muchos. Ahora que el club se enfrenta tanto a una crisis deportiva como a una batalla de relaciones públicas con la liga, la presión sobre Igor Tudor y su equipo para conseguir una victoria nunca ha sido tan grande, ya que buscan distanciarse de los tres últimos puestos.
