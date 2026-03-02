La Premier League se ve obligada a ELIMINAR un polémico vídeo de las redes sociales en el que se hacía un comentario desafortunado sobre el portero del Tottenham Guglielmo Vicario

La cuenta oficial de la Premier League, que cuenta con una enorme cantidad de seguidores (44,9 millones en X), publicó el domingo por la noche un vídeo de 13 segundos en el que se veía un momento especialmente desafortunado del portero italiano. Las imágenes captaban a Vicario intentando un lanzamiento de falta lejano que salió directamente fuera del campo y se convirtió en un saque de puerta para el Fulham. Aunque es habitual que las cuentas de los aficionados rivales destaquen este tipo de errores, es muy inusual que la propia plataforma de la liga se sume a las «burlas» a costa de uno de los jugadores de sus clubes miembros.

Lo que realmente desató la indignación fue el pie de foto que acompañaba al vídeo. Decía: «Tal y como se diseñó la jugada...», antes de añadir: «Un interesante tiro libre de Vicario», acompañado de un emoji sonriente. La publicación se completaba con la palabra «Ups», seguida de otro emoji sonriente. Se publicó a las 22:55 GMT del domingo por la noche y rápidamente ganó popularidad, acumulando casi 400 000 visitas antes de que la jerarquía de la liga lo retirara el lunes por la mañana tras una rápida queja formal de los responsables del Tottenham, que no estaban contentos con el tono.