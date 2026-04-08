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La Premier League se asegura la quinta plaza para la Liga de Campeones por segundo año consecutivo tras la victoria del Arsenal ante el Sporting de Lisboa
Cotización fijada
La ajustada victoria del Arsenal en Portugal en el partido de ida de los cuartos de final ha asegurado matemáticamente una plaza adicional por rendimiento europeo (EPS) para la Premier League por segunda temporada consecutiva. Este resultado garantiza que Inglaterra termine entre las dos primeras posiciones de la clasificación de coeficientes de la UEFA de esta temporada, por delante de las ligas rivales de Alemania y Portugal. Este logro refleja la fortaleza colectiva de los clubes ingleses esta temporada, ya que los nueve participantes originales en las competiciones europeas de 2025-26 han superado con éxito sus respectivas fases de liga para reforzar la posición del país.
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La lucha por los cinco primeros puestos se intensifica
La confirmación de una quinta plaza de clasificación cambia radicalmente el panorama de la recta final de la liga nacional, lo que supone un respiro para varios clubes que actualmente luchan por mantener la regularidad. Aunque los equipos tradicionalmente dominantes siguen siendo los favoritos, la clasificación actual apunta a un final de temporada mucho más impredecible que en años anteriores. La tabla muestra una lucha muy reñida, en la que solo siete puntos separan al Liverpool, quinto clasificado, del Bournemouth, decimotercero, lo que hace que cada resultado sea crucial para aquellos que albergan ambiciones de competir en las competiciones europeas de élite.
Es posible la representación de registros
Inglaterra podría llegar a tener siete equipos clasificados para la Liga de Campeones en función de determinados resultados en las competiciones. Si el Aston Villa ganara la Liga Europa o el Liverpool ganara la Liga de Campeones pero quedara fuera de los puestos de clasificación de la liga, obtendrían una plaza adicional automática. Estas complejas reglas implican que, si varios equipos ingleses ganadores terminaran en quinta o sexta posición, los puestos de clasificación podrían descender en la tabla, lo que, en teoría, permitiría al equipo que ocupe el séptimo puesto asegurarse también un lugar entre la élite.
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Una carrera frenética
Las últimas semanas de la temporada serán testigo de una lucha sin precedentes por la lucrativa plaza de repesca entre un amplio grupo de clubes de la zona media de la tabla. El Brentford, séptimo, y el Everton, octavo, suman actualmente 46 puntos cada uno, a solo tres puntos del Liverpool, quinto clasificado. Esta proximidad ejerce una enorme presión sobre los grandes equipos para que recuperen su regularidad, mientras que la atención se centra también en la lucha por la última plaza de repesca, donde España aventaja actualmente a Alemania en la clasificación por coeficientes de la UEFA.