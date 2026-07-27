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La Premier League, la FA y la WSL acuerdan eliminar el tiempo muerto táctico del portero y esperan la aprobación de la IFAB
Una nueva medida disuasoria contra los retrasos tácticos
Los organismos rectores del fútbol inglés han acordado una medida para erradicar una de las lagunas normativas más frustrantes del fútbol moderno. Según informa BBC Sport, la Federación Inglesa de Fútbol (FA), la Premier League, la Liga Inglesa de Fútbol (EFL), la Liga Nacional y la Superliga Femenina (WSL) han aprobado una iniciativa normativa pionera.
Orquestada junto a Howard Webb, director de arbitraje de Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), la medida castiga a los equipos que simulen lesiones del portero para ganar pausas tácticas o frenar el impulso rival. Si el árbitro autoriza la entrada del fisioterapeuta, el entrenador tendrá 10 segundos para elegir otro jugador que salga un minuto; de lo contrario, el capitán será el reemplazado.
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Abordar la polémica en torno a Donnarumma
El tema cobró relevancia la temporada pasada tras varios incidentes. En noviembre, el entrenador del Leeds United, Daniel Farke, acusó al portero del Manchester City, Gianluigi Donnarumma, de simular una lesión para «saltarse las reglas» e interrumpir el juego. Esta táctica, habitual en el fútbol moderno, consiste en que los porteros se sientan en el césped para frenar el impulso del rival, lo que ha provocado la frustración de los aficionados y peticiones de reforma inmediata por parte de comentaristas y entrenadores.
En sus propias deliberaciones, el fútbol inglés consideró que limitarse a impedir que los jugadores acudieran al área técnica no disuadiría a los entrenadores de utilizar a los porteros para interrumpir el juego. El comentarista de Match of the Day, Danny Murphy, sugirió la temporada pasada que los responsables normativos podrían actuar para cerrar esta laguna jurídica precisamente de esta manera. «Creo que pueden cambiarlo muy rápidamente», afirmó Murphy.
Excepciones específicas a la nueva norma
Aunque el objetivo es evitar la manipulación táctica, las autoridades han definido casos en los que un jugador no tendrá que salir del campo: si el portero dice que no necesita al fisioterapeuta y no ha interrumpido el juego, o si el portero choca con un jugador de campo.
El objetivo es actuar de forma proactiva ante las charlas del equipo. Los árbitros permitirán que los jugadores se acerquen a la línea de banda durante la atención médica, pero la posibilidad de quedarse con diez durante un minuto debería bastar como disuasión.
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Aplicación y repercusiones a nivel mundial
Si la IFAB autoriza a tiempo, el primer test será el sábado en la Carabao Cup entre Tranmere y Rochdale. La A-League australiana ya prepara una variante que obliga al capitán a salir.
Sin embargo, persisten dudas sobre posibles consecuencias no deseadas, pues obligar a salir del campo durante un minuto podría incentivar a los jugadores, incluidos los porteros, a seguir jugando pese a una lesión.
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