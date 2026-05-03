Getty Images Sport
Traducido por
La Premier League explica por qué se validó el gol de Benjamin Sesko con el Manchester United ante el Liverpool
Estalla la polémica en Old Trafford
El United dominó desde el inicio del crucial duelo liguero contra el Liverpool, aunque el décimo gol de Sesko esta temporada acaparó los focos.
Tras el gol inicial de Matheus Cunha a los seis minutos, Sesko marcó ocho minutos después para poner al United 2-0 en un frenético arranque.
El tanto llegó tras un pase de Bruno Fernandes desde la derecha que el portero Freddie Woodman desvió hacia Sesko. El balón rebotó en el delantero y cruzó la línea, provocando las protestas visitantes.
- Getty Images Sport
El VAR cobra protagonismo
El árbitro Stuart Attwell, actuando como VAR, debió decidir si el balón había tocado la mano o el brazo de Sesko antes de cruzar la línea. La revisión duró unos tres minutos mientras el equipo arbitral revisaba varias tomas de la retransmisión.
Algunas repeticiones indicaban que no hubo contacto, pero otros ángulos sugerían que el balón rozó los dedos del delantero cuando se dirigía a su pecho.
Tras la larga revisión y la ambigüedad de las imágenes, el gol se validó y la afición de Old Trafford celebró la ventaja de dos goles.
La Premier League aclara la decisión
Para aclarar el incidente, el Centro de Partidos de laPremier League publicó un comunicado en X explicando por qué no se anuló el gol. El canal oficial de la liga confirmó que, en ese momento de gran tensión, las pruebas de vídeo de que disponía el equipo arbitral no fueron suficientes para intervenir.
El Centro de Partidos de la Premier League declaró: «La decisión del árbitro de conceder el gol fue revisada y confirmada por el VAR, al considerarse que no había pruebas concluyentes de que Sesko hubiera tocado el balón con la mano antes de marcar».
- Getty Images Sport
El Liverpool remonta antes del gol de la victoria de Mainoo
Aunque el gol de Sesko dio al United una ventaja 2-0 al descanso, el partido no estaba cerrado. En la segunda parte, el Liverpool salió con intensidad y se metió de nuevo en el encuentro. Dominik Szoboszlai recortó distancias poco después de la reanudación.
En el 56’, Cody Gakpo igualó. Pero Kobbie Mainoo, con un tanto en el 77’, dio el 3-2 final. El triunfo elevó al United a 64 puntos, afianzó el tercer puesto y selló su pase a la próxima Liga de Campeones.