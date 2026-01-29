La Premier League está a punto de asegurar un lugar adicional en la Champions League tras una impresionante actuación en la fase de la liga
Inglaterra domina las clasificaciones de coeficientes.
El fútbol inglés está afianzando su dominio en uno de los dos 'Puestos de Rendimiento Europeo' (EPS) adicionales disponibles para la Champions League 2026-27. Después de una conclusión caótica pero exitosa de la fase de liga, la Premier League se erige como la única división en Europa que aún tiene a todos sus representantes activos en la competición continental.
El nuevo formato, que recompensa el rendimiento colectivo, ha jugado perfectamente a favor de los clubes ingleses. La Premier League ya ha acumulado un asombroso total de 72.50 puntos de bonificación, cifra que se ha incrementado significativamente al tener a cinco equipos - Arsenal, Liverpool, Manchester City, Tottenham y Chelsea - terminando en los ocho primeros de la tabla de la Champions League, asegurando así la clasificación automática para los octavos de final.
Con el Newcastle también evitando la eliminación para llegar a la ronda de play-off, y los clubes ingleses desempeñándose bien en la Europa League y la Conference League, la brecha de coeficiente se está ampliando. Los datos sugieren que Inglaterra está efectivamente 17 victorias por delante de sus competidores más cercanos por el primer puesto, lo que significa que se necesitaría un colapso de proporciones históricas para negar a la Premier League un puesto adicional en la mesa principal de Europa.
- AFP
Man Utd y Chelsea buscan una oportunidad en la Liga de Campeones
La posibilidad de que el quinto lugar abra una ruta hacia la Liga de Campeones ha transformado el panorama de la tabla doméstica. Ya se ha abierto una brecha distintiva en la cima, con el Arsenal a cuatro puntos de ventaja sobre el Manchester City y el Aston Villa. Sin embargo, la lucha por los puestos restantes se está convirtiendo en una carrera desenfrenada.
El Manchester United ocupa actualmente el cuarto lugar con 38 puntos, a ocho de distancia del City y Villa, con el Chelsea pisándole los talones en quinto lugar con 37 y el Liverpool un punto más atrás en el sexto puesto. En circunstancias normales, terminar quinto resultaría en una campaña en la Europa League, pero el aumento del coeficiente significa que quien ocupe ese puesto en mayo probablemente escuchará el himno de la Liga de Campeones el próximo término.
La posible ampliación de la zona de clasificación ofrece esperanza a un grupo medio de tabla congestionado. Solo cuatro puntos separan al Chelsea en el quinto lugar del Sunderland en el 11º, creando un escenario donde una buena racha de forma podría impulsar a un caballo negro a la competición de élite de Europa. Para clubes como el Newcastle y el Tottenham, compaginar los compromisos europeos con esta pugna doméstica definirá su temporada.
Alemania lidera la carrera mientras Italia y España flaquean
Mientras la Premier League parece lista para reclamar el primer EPS, la batalla por el segundo puesto es mucho más competitiva. La Bundesliga alemana es actualmente la favorita para unirse a la Premier League en conseguir un lugar extra, habiendo disfrutado de una fuerte fase de grupos donde solo el Eintracht Frankfurt fue eliminado.
En contraste, las potencias tradicionales Italia y España están mirando un déficit significativo. Ambas naciones están rezagadas por un margen que requeriría un giro de aproximadamente 20 victorias para alcanzar a los líderes. La Serie A, que reclamó cinco puestos la temporada pasada, ha sufrido la eliminación sorpresiva del Nápoles y una serie de resultados mixtos en otros lugares. De manera similar, La Liga se ha visto obstaculizada por el descenso del Real Madrid a los play-offs y otros representantes que no lograron dominar.
Francia sigue siendo un outsider en la carrera. A pesar del poder financiero del PSG, el fracaso de los campeones franceses para asegurar la clasificación automática, combinado con el Mónaco también cayendo a los play-offs, ha dañado seriamente las esperanzas del coeficiente de la Ligue 1.
- AFP
La confirmación de abril podría cambiar los planes de transferencia
Aunque las matemáticas parecen favorables, el puesto adicional no puede confirmarse oficialmente hasta que concluyan las etapas de cuartos de final de las competiciones europeas. Sin embargo, los directores deportivos de la Premier League ya estarán considerando el probable ingreso en sus presupuestos de verano.
La diferencia en ingresos entre la Liga de Campeones y la Liga Europa es notable, a menudo decenas de millones de libras. Para los clubes que se encuentran alrededor del quinto y sexto lugar, esta claridad temprana les permite planificar para un objetivo de transferencia de mayor calibre.
El enfoque inmediato ahora se desplaza a las rondas eliminatorias en febrero. Si Newcastle puede navegar su eliminatoria de play-off contra Mónaco o Qarabag, y equipos como Arsenal y Liverpool continúan sus profundas travesías, la Premier League podría asegurar matemáticamente el quinto puesto antes de que la temporada doméstica llegue a la recta final.