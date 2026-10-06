Jordan ha sugerido recurrir a la opción nuclear en lo que respecta al futuro de la máxima categoría del fútbol inglés. En declaraciones al programa White and Jordan de talkSPORT, el polémico tertuliano sostuvo que la normativa fundacional de la competición está enormemente desfasada en comparación con la riqueza de los modelos de propiedad modernos.

Mientras los clubes hicieron alarde de músculo financiero este verano con un gasto conjunto en fichajes que alcanzó los 3.500 millones de libras, Jordan sigue sin estar convencido de que unos ajustes menores en el reglamento vayan a ser suficientes. Cree que toda la estructura debe ser derribada para dar cabida a la naturaleza sofisticada de entidades respaldadas por estados como el Manchester City.