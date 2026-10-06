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La Premier League debe «disolverse y volver a crearse», dice el expropietario del Crystal Palace Simon Jordan en medio del escándalo financiero del Manchester City
Piden una drástica reforma de la Premier League
Jordan ha sugerido recurrir a la opción nuclear en lo que respecta al futuro de la máxima categoría del fútbol inglés. En declaraciones al programa White and Jordan de talkSPORT, el polémico tertuliano sostuvo que la normativa fundacional de la competición está enormemente desfasada en comparación con la riqueza de los modelos de propiedad modernos.
Mientras los clubes hicieron alarde de músculo financiero este verano con un gasto conjunto en fichajes que alcanzó los 3.500 millones de libras, Jordan sigue sin estar convencido de que unos ajustes menores en el reglamento vayan a ser suficientes. Cree que toda la estructura debe ser derribada para dar cabida a la naturaleza sofisticada de entidades respaldadas por estados como el Manchester City.
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Por qué el reglamento actual está obsoleto
Jordan cree que el asombroso éxito comercial de la competición ha cegado a los directivos ante la realidad de las inversiones modernas. Insiste en que limitarse a retocar unas normas que existen desde hace más de un siglo es un ejercicio inútil.
«De verdad, la única manera de hacer evolucionar este deporte es disolver la Premier League y volver a crearla con un conjunto de normas completamente nuevo, adaptado a su propósito, en lugar de añadir retoques a unas reglas que existen desde hace 125 años y seguir intentando afinarlas para que se ajusten a unos modelos de propiedad que ahora son mucho más sofisticados», afirmó Jordan.
Quitar los títulos no consigue nada para nadie
El Manchester City corre actualmente el riesgo de recibir duras sanciones si es declarado culpable de las supuestas infracciones financieras. Los posibles castigos van desde la prohibición de fichar hasta el descenso, mientras que algunos han sugerido despojar al City de los tres títulos de liga que ganó entre 2009 y 2018. Sin embargo, Jordan rechazó la idea de retirar títulos como una solución productiva para el deporte. «Por simple curiosidad, ¿qué se consigue con eso? Ya les han machacado», respondió Jordan cuando le preguntaron por la posibilidad de retirar esos honores. Y añadió: «No creo que no sirva para nada. Simplemente no sé qué se consigue con ello. Se trata de lo que hagamos ahora de cara al futuro».
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¿Qué le espera ahora al Manchester City?
El Manchester City espera actualmente la conclusión de su batalla legal en curso con la Premier League. El veredicto final de la comisión independiente probablemente marcará el futuro panorama de la gobernanza del fútbol inglés y podría obligar a la competición a modernizar por fin de forma definitiva su normativa de fair play financiero.
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