¡La pregunta de Vincent Kompany sigue sin respuesta! Julian Nagelsmann debería probar un pequeño truco en la selección alemana

En 2027 Nike reemplazará a Adidas como proveedor oficial de la DFB. Con el lema «Hola, Nueva Jersey» y un cartel pixelado en un barco, la marca adelantó la nueva camiseta. Musiala, embajador de la campaña, muestra su peso en el fútbol mundial. Su elección confirma la relevancia mundial del jugador de 23 años y las altas expectativas que genera.

Hace un año se fracturó el peroné en el Mundial de Clubes de EE. UU. y estuvo meses de baja. En enero volvió al Bayern y, aunque sufrió un revés, en abril ya estaba cerca de su mejor nivel, según su entrenador Vincent Kompany. Correr, presionar, ganar duelos: ahora puede hacerlo. Solo queda una pregunta: ¿cuándo volverá ese «Magic Musiala»? Ese Jamal en su mejor momento».

Por ahora, Musiala no ha respondido. En los duelos clave de la recta final con el Bayern, ante el PSG en semis de Champions y en la final de Copa contra el Stuttgart, pasó desapercibido. En el Mundial se ha mostrado luchador, pero sufre ante rivales físicos y sigue buscando su mejor versión.