El táctico italiano Maresca, quien supervisó los triunfos en la Conference League y en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en 2025, fue relevado de sus funciones el día de Año Nuevo. El entrenador de 45 años dirigió 92 partidos, ganando 55, pero enfureció a los directivos del club con algunos de sus comportamientos.

Un comunicado anunciando su repentina salida decía: "El Chelsea Football Club y el entrenador Enzo Maresca han tomado caminos separados. Durante su tiempo en el club, Enzo llevó al equipo al éxito en la Uefa Conference League y en la Copa Mundial de Clubes de la Fifa. Esos logros seguirán siendo una parte importante de la historia reciente del club, y le agradecemos por sus contribuciones al club.

"Con objetivos clave aún por jugar en cuatro competiciones, incluida la clasificación para el fútbol de la Champions League, Enzo y el club creen que un cambio le da al equipo la mejor oportunidad de retomar el rumbo de la temporada. Le deseamos lo mejor a Enzo para el futuro."