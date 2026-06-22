Getty Images
Traducido por
La portera inglesa Cuando el contrato de Keating entra en su último año, rechaza la renovación del Manchester City ante el interés de otros clubes de la WSL
Una racha de mala suerte tras un gran avance
Keating se consolidó como portera titular del Manchester City en la temporada 2023-24, aún adolescente, y ganó el «Guante de Oro» de la WSL con nueve porterías a cero. Ese rendimiento le valió la convocatoria con Inglaterra.
Sin embargo, desde entonces ha perdido protagonismo: en la 2024-25 jugó 12 partidos de liga, por 22 del curso anterior, y la temporada pasada solo fue titular en cuatro encuentros de la WSL. Aun así, fue la titular en la FA Cup, donde el City venció 4-0 al Brighton para ganar el título, pero se perdió la final por una conmoción cerebral.
- Getty Images
Repercusiones internacionales
Esta situación también afectó su carrera con la selección inglesa: Keating quedó fuera de algunas convocatorias de Sarina Wiegman en 2026 por falta de minutos. Con 21 años, fue parte del plantel que ganó la Eurocopa 2025 en Suiza, actuando como segunda portera tras Hannah Hampton, y debutó con las Lionesses meses después en el Etihad Stadium.
No obstante, desde entonces no ha sido convocada: en ocasiones por lesión, en otras por su escasa participación con el club. Aspira a revertir la situación de aquí al próximo año, con la Copa del Mundo Femenina de 2027 a la vista.
Keating rechaza la nueva oferta de contrato del Manchester City
¿Dejar el Manchester City podría ser la solución? Parece cada vez más probable tras informar BBC Sport el lunes de que Keating rechazó una nueva oferta del club. Su contrato vence el próximo verano y, según el informe, varios equipos de la WSL están interesados; además, la jugadora de 21 años admite que «no tiene claro su futuro».
En declaraciones a GOAL el mes pasado, al preguntarle por su falta de minutos en la temporada 2025-26, Keating afirmó: «Ha sido duro. Al fin y al cabo, todo el mundo quiere jugar, así que no disputar tantos minutos como podría en la liga fue un poco decepcionante, pero siempre hay otra oportunidad. Siempre hay margen para mejorar y creo que en los partidos de copa que jugué aproveché esas oportunidades.
«Siempre me preparo. Con la selección inglesa, en la Eurocopa, era la segunda portera, pero Sarina siempre me mantenía lista. Con Karen Bardsley y Ellie Roebuck tuve que ser paciente. Al final, estoy aquí para trabajar y siempre me prepararé lo mejor posible».
- Getty Images Sport
¿Se avecina una salida del Manchester City?
Keating podría fichar pronto por otro club de la WSL en busca de la continuidad que la hizo brillar en la temporada 2023-24 con el City. Entonces la dirigía Gareth Taylor, ahora técnico del Liverpool, que podría buscar una portera este verano.
Jennifer Falk llegó cedida del Hacken en enero y fue clave para evitar el descenso, pero no se alcanzó un acuerdo para su continuidad, informa laBBC Sport.
En la plantilla ya están Rachael Laws, Faye Kirby y Rafaela Borggrafe, pero esta última estuvo cedida la segunda parte de la temporada pasada, Laws no juega desde mayo de 2025 y Kirby perdió la titularidad ante Falk en enero.