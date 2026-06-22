¿Dejar el Manchester City podría ser la solución? Parece cada vez más probable tras informar BBC Sport el lunes de que Keating rechazó una nueva oferta del club. Su contrato vence el próximo verano y, según el informe, varios equipos de la WSL están interesados; además, la jugadora de 21 años admite que «no tiene claro su futuro».

En declaraciones a GOAL el mes pasado, al preguntarle por su falta de minutos en la temporada 2025-26, Keating afirmó: «Ha sido duro. Al fin y al cabo, todo el mundo quiere jugar, así que no disputar tantos minutos como podría en la liga fue un poco decepcionante, pero siempre hay otra oportunidad. Siempre hay margen para mejorar y creo que en los partidos de copa que jugué aproveché esas oportunidades.

«Siempre me preparo. Con la selección inglesa, en la Eurocopa, era la segunda portera, pero Sarina siempre me mantenía lista. Con Karen Bardsley y Ellie Roebuck tuve que ser paciente. Al final, estoy aquí para trabajar y siempre me prepararé lo mejor posible».