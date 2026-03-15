La estrella de 23 años ha expresado su indignación tras un incidente preocupante ocurrido durante la derrota por 2-0 del Everton ante el Arsenal el sábado. El delantero, que saltó al campo como suplente en el minuto 69, utilizó su cuenta personal de Instagram para denunciar una pelea que estalló en la grada visitante, afirmando que sus propios amigos fueron objeto de agresiones por parte de una pequeña minoría de aficionados.

Junto a un vídeo del altercado, Barry escribió: «Este tipo de comportamiento es inaceptable en un estadio. Traigo a mis amigos a disfrutar de un partido y unos cuantos idiotas lo echan a perder. El fútbol debería ser un lugar donde todo el mundo se sienta seguro y respetado. Este tipo de actitud no tiene cabida en el deporte y, sencillamente, no se tolera en el fútbol. Mis amigos y las personas que fueron atacadas tuvieron que ser escoltados por el personal de seguridad del club del Arsenal, así como por la policía, por temor a represalias por parte de nuestros aficionados».