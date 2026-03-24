La policía detiene a un hombre de 63 años por una presunta agresión por motivos racistas, tras la cual dos estrellas del Brentford «quedaron ensangrentadas» al intervenir en el ataque

Según The Telegraph, un hombre de 63 años ha sido detenido tras una investigación sobre un violento altercado ocurrido en Queen’s Road, en Richmond.

La Policía Metropolitana confirmó el martes que el individuo fue detenido como sospechoso de agresión simple, intento de daños a la propiedad y un delito contra el orden público con agravante racial. Desde entonces ha quedado en libertad bajo fianza mientras continúan las investigaciones.

Las autoridades también han identificado a una segunda presunta víctima que, según se informa, fue objeto de insultos racistas durante el mismo periodo.

La investigación se puso en marcha después de que la policía acudiera al lugar de los hechos aproximadamente a las 2 de la madrugada del domingo, poco después de que la plantilla del Brentford regresara a Londres tras su partido de la máxima categoría contra el Leeds United.