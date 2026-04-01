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La policía detiene a un hombre de 45 años por insultos racistas contra Lutsharel Geertruida, del Sunderland, durante el partido contra el Newcastle
La policía confirma que el sospechoso se encuentra detenido
Según el Daily Mail, se ha producido un avance significativo tras las inquietantes escenas vividas el mes pasado en St James' Park. Las autoridades confirmaron que el 31 de marzo se detuvo a un sospechoso de la zona de Gateshead. El hombre, de 45 años, fue detenido como sospechoso de un delito contra el orden público con agravante racial contra Geertruida. Desde entonces, la policía lo ha puesto en libertad bajo fianza mientras continúan las investigaciones. El partido, uno de los derbis más intensos del fútbol inglés, se vio empañado cuando la jugadora alertó a los árbitros de un insulto procedente de la grada local.
- AFP
El árbitro activa el protocolo contra la discriminación
El árbitro Anthony Taylor se vio obligado a suspender el partido durante tres minutos tras recibir la denuncia de los insultos, siguiendo estrictamente los procedimientos establecidos. Durante la interrupción, Taylor consultó con el capitán del Newcastle, Kieran Trippier, y con los dos entrenadores cerca de los banquillos, mientras el servicio de seguridad del estadio evaluaba la situación. La Premier League ha reafirmado su postura con una declaración directa sobre la suspensión del partido.
«Esto se ajusta al protocolo contra la discriminación en el terreno de juego de la Premier League. El incidente ocurrido en St James’ Park será ahora objeto de una investigación exhaustiva. Ofrecemos todo nuestro apoyo al jugador y a ambos clubes. El racismo no tiene cabida en nuestro deporte ni en ningún ámbito de la sociedad. Seguiremos trabajando con las partes interesadas y las autoridades para garantizar que nuestros estadios sean un entorno inclusivo y acogedor para todos», declaró la liga.
El Sunderland y el Newcastle se unen contra el racismo
El entrenador del Sunderland, Regis Le Bris, que llevó a su equipo a la victoria por 2-1 ese día, expresó su preocupación tras el pitido final. El técnico hizo hincapié en la necesidad de crear una sólida red de apoyo en torno al defensa. «Hablé con Lutsharel después del partido y parecía estar bien, pero tenemos que apoyarle», declaró Le Bris. El jugador había informado inicialmente a su capitán, Granit Xhaka, quien a su vez alertó al árbitro. El Newcastle United también se ha mostrado proactivo, colaborando con las autoridades para identificar al individuo.
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La tolerancia cero sigue siendo la máxima prioridad
El incidente ha suscitado una condena generalizada, lo que pone de relieve la necesidad de contar con protocolos sólidos. Al detener el partido y dejar constancia del incidente de inmediato, los árbitros garantizaron que se pudiera seguir el proceso legal. Las autoridades se centran ahora en garantizar que las pruebas recabadas de las cámaras de seguridad y las declaraciones de los testigos sean suficientes para las siguientes fases de la investigación. Geertruida ha recibido mensajes de solidaridad de toda la liga, mientras la comunidad futbolística se une contra las acciones de la persona implicada. Tanto la Policía de Northumbria como la Premier League han reiterado que no descansarán hasta que los estadios sean seguros e inclusivos para todos los jugadores.