AFP
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La policía confirma que 16 aficionados del Leeds podrían ser juzgados por cánticos homófobos en el partido de la FA Cup contra el Chelsea
La Policía Metropolitana actúa contra los abusos en Wembley
La Policía Metropolitana ha anunciado que 16 seguidores del Leeds United podrían ser juzgados por cánticos homófobos durante la semifinal de la FA Cup en Wembley. El partido se vio empañado por insultos discriminatorios dentro y fuera del estadio.
Un portavoz de la Policía Metropolitana declaró: «La semifinal de la FA Cup del domingo entre el Leeds y el Chelsea en Wembley transcurrió en gran medida sin incidentes. Se produjeron 14 detenciones dentro o en los alrededores del estadio por delitos que incluyen lesiones corporales graves (GBH), lesiones corporales (ABH), alteración del orden público, agresión a un trabajador de emergencias, agresión simple y intrusión en el recinto». Además, 18 personas no fueron detenidas, pero se denunciarán para valorar su enjuiciamiento por otros delitos, entre ellas 16 hinchas del Leeds que fueron vistos y oídos entonando cánticos homófobos».
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Las medidas legales contra los insultos homófobos
La atención a los cánticos homófobos surge tras la decisión de 2022 de la Fiscalía General de considerar el cántico «rent boy» un insulto homófobo, dirigido con frecuencia a jugadores y aficionados del Chelsea. Quienes lo usen pueden ser procesados por delitos de odio, medida que las autoridades aplican ya en los principales eventos deportivos del Reino Unido.
El club responde a las repugnantes burlas sobre Savile
Además de las detenciones por insultos homófobos, el partido se vio afectado por cánticos que mencionaban al fallecido delincuente sexual Jimmy Savile. El Leeds United ha condenado estos coros, que la afición rival dirige con frecuencia a sus seguidores, y también ha criticado las respuestas de represalia de su propia hinchada.
Un portavoz del Leeds United declaró a The Athletic: «Nuestros seguidores sufren estas burlas repugnantes en cada partido, algo inaceptable que avergüenza a las víctimas de Jimmy Savile. También desaprobamos los cánticos de represalia de nuestros propios aficionados». El club pide que estas referencias se clasifiquen como cánticos de desprecio para permitir un enjuiciamiento más severo.
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El drama en el campo aumenta la tensión en Wembley
El ambiente en Wembley ya era tenso por lo ocurrido sobre el campo, incluida una polémica arbitral cuando Dominic Calvert-Lewin pareció tirar del pelo a Marc Cucurella sin recibir tarjeta roja. La intensidad del partido y la rivalidad histórica entre las aficiones calentaron el clima ante más de 82 000 espectadores.
El Chelsea ganó 1-0 con un cabezazo de Enzo Fernández y avanzó a la final contra el Manchester City el 16 de mayo. Para ese partido se espera una política de tolerancia cero contra los cánticos discriminatorios.